Остров в изоляции. Как мир реагирует на "британский" коронавирус и что о нем известно

В Британии распостраняется новый штамм коронавируса (фото: GettyImages)

Распространение нового штамма коронавируса в Великобритании вызвало оперативную реакцию других европейских стран, закрывших границы для жителей Соединенного Королевства. А также опасения о том, что уже разработанные вакцины против COVID-19 могут оказаться неэффективными – что, впрочем, опровергается эпидемиологами. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В последние недели связанные с коронавирусом новости частично получили оптимистический оттенок, поскольку все больше стран мира начинают массовую вакцинацию своих граждан. А значит, общая победа над пандемией становится все ближе. Но свежие новости из Великобритании вызвали новую волну беспокойства. Местный штамм коронавируса, как сообщил британский премьер Борис Джонсон, может оказаться на 70% более заразным.

Мутации против иммунитета

Обнаружили новый штамм еще в сентябре, но особое внимание на него обратили недавно, после того, как именно этот вариант коронавируса стал активно распространяться в Великобритании, в основном в Лондоне и графствах Кент и Эссекс. К середине декабря более 65% всех новых случаев COVID-19 в Лондоне были вызваны именно этой разновидностью вируса.

В целом, сама по себе мутация любого вируса является естественным и неизбежным процессом. Так, за время пандемии в мире циркулировали семь основных штаммов. Причем выявленный в китайском Ухане штамм L, с которого и началась эпидемия, уже фактически исчез.

Общий счет отдельных мутаций коронавируса идет на многие тысячи. Но лишь некоторые из них получают серьезное внимание со стороны эпидемиологов.

В случае с британским штаммом оно вызвано предположительно более высоким уровнем заразности. После введения жестких карантинных ограничений в ноябре, ситуация в Великобритании в целом начала улучшаться. Но в тех регионах, где распространился новый штамм, заболеваемость оставалась высокой. Впрочем, информация о высокой агрессивности новой вариации вируса пока окончательно не подтверждена.

"Имеющихся в открытом доступе данных крайне недостаточно, чтобы составить твердое и устойчивое мнение о том, что заразность у вируса стала действительно выше", – цитирует BBC профессора Джонатана Болла, вирусолога из Университета Ноттингема.

Напротив, профессор Питер Хорби из Оксфордского университета заявил о "высокой уверенности" в том, что новый штамм распространяется быстрее, чем другие разновидности вируса на территории Великобритании.

Кроме того, есть данные о том, что дети подвержены заболеванию "британским" вариантом коронавируса больше, чем обычно. Но есть и позитивные новости: новый штамм, судя по всему, не приводит к более высокому уровню смертности.

Ситуация в Британии осложнилась на фоне новостей о новом штамме коронавируса (фото: GettyImages)

Кроме того, новая разновидность вируса не должна сорвать планы всеобщей вакцинации, которая уже началась в ряде стран мира. Для того чтобы сделать существующие вакцины бессильными, SARS-CoV-2 надо будет мутировать годами, пишет The New York Times.

"Никто не должен беспокоиться о том, что произойдет единственная катастрофическая мутация, которая внезапно сделает бесполезными весь иммунитет и антитела", – сказал изданию Джесси Блум, биолог из Университета исследований рака имени Фреда Хатчинсона в американском Сиэтле.

Так, для того, чтобы избежать распознавания иммунной системой человека, вирусу обычного гриппа требуется около 5-7 лет. А согласно уже собранным данным, SARS-CoV-2 мутирует в два-три раза медленнее.

Пока нет признаков того, что новый штамм коронавируса как-то повредит эффективности вакцины, сказал в комментарии The Jerusalem Post профессор Якоб Моран-Гилад из Университета Бен-Гуриона.

"Наша иммунная система создает широкий спектр антител к этому вирусу, а не только один тип антител. Следовательно, даже если есть мутация, которая потенциально может повлиять на эффективность вакцины, она не окажет разительного эффекта", – цитирует его издание.

Временная передышка

Впрочем, преуменьшать опасность нового штамма вируса также не стоит. Как заявил Борис Джонсон, коэффициент его распространения (R number) может повыситься на 0,4. Что это значит на практике? Этот коэффициент показывает способность вируса к распространению, то есть среднее количество людей, которых может заразить один инфицированный.

К примеру, R number кори равняется 15, то есть один заболевший может заразить около 15 человек, не имеющих иммунитета к этой болезни. Для коронавируса этот коэффициент равняется примерно 3, в случае, если не предпринимать никаких мер по сдерживанию эпидемии, пишет BBC. По последним данным, в Великобритании в последнее время коэффициент составлял примерно 1,1-1,2.

При этом, если коэффициент падает ниже единицы, это означает, что эпидемия идет на спад. С учетом ужесточения карантинных мер в Соединенном Королевстве в последние недели, такой сценарий выглядел довольно реалистичным. Но распространение нового штамма может поломать эти планы.

Чтобы этого не случилось, в Лондоне, на всем востоке и юго-востоке Великобритании были серьезно усилены карантинные меры. Хотя ранее правительство страны обещало, наоборот, ослабить ограничения на период рождественских праздников. По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, новый локдаун может продлиться несколько месяцев.

Авиасообщение с Великобританией прекратили уже несколько десятков стран по всему миру. Франция также приостановила даже грузовые автоперевозки из Соединенного Королевства, Бельгия и Нидерланды не принимают пассажирские поезда из Великобритании и т.д. Фактически, Соединенное Королевство оказалось в изоляции, как минимум от материковой Европы.

Новый штамм коронавируса распространяется по миру (фото: GettyImages)

Впрочем, эти меры могут и не сдержать распространение нового штамма – он уже был зафиксирован в Дании, Нидерландах, Италии и даже Австралии. Также сообщалось об обнаружении новой разновидности коронавируса в Южно-Африканской республике, но в ВОЗ заявили, что южноафриканская и британская мутации SARS-CoV-2 не связаны между собой.

На въезде в туннель под Ла-Маншем с британской стороны создались многокилометровые пробки из грузовиков, местные СМИ заговорили о скорой нехватке отдельных продуктов на полках супермаркетов.

В итоге, 22 декабря Еврокомиссия рекомендовала снять транспортные ограничения, экстренно введенные европейскими странами в последние дни. В частности, для того, чтобы тысячи жителей ЕС и Соединенного Королевства могли вернуться домой.

"Учитывая необходимость обеспечить важные поездки и проезд домой, любой запрет на транспортные услуги, например, запрет на полеты или железнодорожное сообщение, должен быть отменен", – говорится в рекомендации Еврокомиссии.

Все грузовые перевозки также должны быть разблокированы. Если какое-то государство-член ЕС решит тестировать на COVID-19, например, водителей грузовиков, это не должно приводить к сбоям в работе транспорта.

При этом, в Евросоюзе рекомендуют воздерживаться от всех несущественных (non-essential) поездок в Великобританию или назад. Медработникам нужно будет пройти ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген в течение трех суток перед пересечением границы Соединенного Королевства.

Впрочем, 31 декабря закончится переходной период по выходу Великобритании из ЕС. И с начала нового года транспортное сообщение Евросоюза с Соединенным Королевством будет происходить по общим правилам. То есть для въезда в ЕС уже будет требоваться какая-то важная причина.

Однако каждое государство в Евросоюзе все же самостоятельно определяет правила пересечения своей границы. С учетом того, сколько шума наделала информация о "британском" штамме коронавируса, многие европейские страны, вероятно, решат перестраховаться.