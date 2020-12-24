Нужен как воздух. Почему в больницах не хватает кислорода для больных COVID-19

В больницах не хватает кислорода для больных COVID-19 (фото: freepik)

В Минздраве успокаивают, что проблем с койкоместами для пациентов с COVID-19 нет. Критики профильного ведомства говорят, что эти заявления далеки от реальности. От кроватей, не имеющих доступа к кислороду, средним и тяжелобольным толку немного. И как раз с такими местами в больницах большие проблемы. Почему – в материале РБК-Украина.

На десятом месяце пандемии борьба коронавирусом в Украине по-прежнему хромает. В Минздраве пытаются не сеять панику и хвастаются точечными "победами", как, например, якобы спад числа новых заболевших. Но в реальности ситуация с лечением COVID-19 гораздо хуже.

Власти постоянно отчитываются о наращивании количества "ковидных" коек. Вот только без обеспечения кислородом от них нет особой пользы. Многим больным с коронавирусом, которых госпитализируют в больницы, трудно дышать самостоятельно. И уж каким бы дорогостоящим и качественным не было лечение, без кислорода оно ничего не стоит, если пациент задыхается.

Этой проблеме мало кто уделял внимание в начале эпидемии. Более того, вряд ли многие понимали, что кислород понадобится в таком количестве. В результате сейчас его поиск нередко перекладывается на плечи самих пациентов, их близких, волонтеров и меценатов.

Бить тревогу и "тушить пожар" Минздрав, по сути, начал только в ноябре, когда ситуация оказалась критической. Но ни за день, ни за неделю запастись необходимым количеством кислорода просто невозможно.

Витали в воздухе

Самое распространенное осложнение коронавирусной инфекции – это дыхательная недостаточность. То есть идет иммунное поражение легочной ткани, она исключается из газообмена, говорит врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.

Когда легкие теряют возможность усваивать кислород из воздуха, они не могут нормально насыщать им кровь и, соответственно, весь организм.

"Человек теряет способность на некоторое время обеспечивать себя кислородом. Пока другие участки легких справляются, человек не чувствует одышки. Но если количество пораженных участков превышает компенсаторные возможности непораженных участков, начинает падать сатурация – уровень кислорода в крови – и человек чувствует одышку", – объяснила РБК-Украина Гук.

Заболевшим часто нужен кислород в лечении COVID-19 (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В тяжелых случаях сатурация может обрушиться за считанные минуты. Именно поэтому врачи рекомендуют больным коронавирусом покупать пульсоксиметры и отслеживать степень дыхательной недостаточности. Показатель сатурации – один из главных критериев для госпитализации.

По стандартам Министерства здравоохранения, госпитализации подлежат пациенты с сатурацией меньше чем 92%. Либо же средние или тяжелые пациенты с более высоким уровнем сатурации, но с декомпенсированными хроническими заболеваниями, говорит президент Ассоциации анестезиологов, один из экспертов Минздрава Сергей Дубров.

"Подавляющее большинство пациентов, примерно 80%, у которых есть показания к госпитализации, должны получать кислород в комплексе лечения", – отметил он в разговоре с РБК-Украина.

Как объясняют эксперты, в доковидный период в кислороде нуждалось очень небольшое количество пациентов. А потому многие отделения и даже целые больницы, которые не работали с заболеваниями дыхательных путей, не имели к нему доступа.

По словам Дуброва, в Киевской больнице №17 все 60 коек имеют централизованную подачу кислорода. Но в то же время, у больницы №8, где запланировано 600 ковидных коек, на первую половину декабря кислородных точек было всего лишь 17, уточнил врач-анестезиолог.

"О том, что возникнут проблемы с кислородом, говорили еще весной. Еще тогда все говорили, что эту проблему нужно решать. Но на том этапе вышестоящее руководство все прозевало", – сказала изданию волонтер Леся Литвинова. Она сооснователь благотворительного фонда "Свои", который поддерживает онко- и паллиативных пациентов и параллельно помогает "ковидным" больным с кислородом.

Согласно статистике Минздрава, на 1 ноября в Украине числилось 19,3 тысяч кислородных коек. Это притом, что уже на то время в день официально регистрировали по 7-8 тысяч новых случаев заражения. Тогда министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что еще весной ставил больницам задачу запастись кислородом. На деле этот вопрос по сути переложили на органы самоуправления и руководство больниц.

Масштабно вопросом кислорода в больницах долго не занимались (фото: facebook.com/andriy_sadovyi)

Где-то местная власть отнеслась к этому ответственно и сама выделила дополнительные средства под кислородные койки, как, например, в Киеве. Где-то на это не нашлось средств. Где-то чиновники или руководители больниц пустили все на самотек.

"Знаете, пока жареный петух не клюнет, то многие не хватятся. Часть руководителей медучреждений наращивали свои мощности. А часть – полагали, что все как-то обойдется, что к осени не будет резкого всплеска заболеваемости. Раньше не было такого спроса на кислород, поэтому решить эту проблему было проще", – рассказал Дубров.

В октябре Минздрав выделил на обеспечение больниц кислородом 572 млн гривен, в ноябре – еще почти 900 млн. Но из-за стремительного наплыва пациентов и взвинчивания спроса, кислородные аппараты оказались в дефиците.

"Потребность слишком быстро выросла, а технические возможности и производство кислорода не вкладываются в эти темпы. Действительно, это можно было бы решить за несколько месяцев. Возможно, кто-то где-то тормозил. Но все равно это не пятиминутное дело. Для этого нужны специальные инженерные решения", – отметила Гук.

Наверстать упущенное

В Минздраве заявляют, что к концу года кислород должен быть подведен к 80% всех кроватей, выделенных для лечения COVID-19. При этом больницы сами решают, каким путем они будут обеспечивать кислород пациентам.

Способов его подачи к кроватям несколько. Самый оптимальный вариант – это централизованная подача – когда к каждой койке подведена точка с кислородом, говорит Леся Литвинова.

"Откуда он попадает к койкам – также есть несколько вариантов. Это могут быть большие бочки с сжиженным кислородом. Это – кислородные станции на территории больницы, которые производят кислород. Это баллоны, которые нужно возить туда и обратно на заправку. Но централизованной разводки в больницах в достаточном количестве нет", – отметила волонтер.

Кислородных баллонов сейчас в стране не хватает. А обустройство кислородных станций, способных обеспечить всю больницу – длительный процесс.

Для строительства такой станции нужно разработать проект, пройти экспертизу, провести монтаж и протянуть магистрали в палаты. Даже если в больницах бросятся возводить кислородные станции сейчас, на это уйдет несколько месяцев, а в среднем – полгода.

К тому же, чтобы провести кислород непосредственно к кроватям, нужно перевести из палаты всех пациентов. Потому что для больных лежать в комнате, где ведутся ремонтно-строительные работы, а бригаде работать в защитных костюмах – не вариант.

Многие больницы не могут централизовано подавать кислород пациентам (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Именно поэтому сейчас нехватку в централизованной подаче больницы пытаются "латать" с помощью кислородных концентраторов. Это вариант быстрого кислорода: концентратор производит его из воздуха и его можно поставить прямо возле кровати пациента.

"Кислородные концентраторы – это не идеальное решение проблемы, но это действительно временная возможность обеспечить терапию для отдельных пациентов. Некоторые учреждения уже запаслись и по полутора тысячей концентраторов", – объяснил Сергей Дубров.

Фонд "Свои" также помогает кислородными концентраторами тем, кто нуждается в них, находясь на лечении дома. Или же в больнице, где нет доступа к кислороду.

Только с 16 ноября по 16 декабря фонд выдал 268 концентраторов. Из них большая часть двухпотоковые, то есть ими пользуются сразу двое человек, в основном семья.

В Украине концентраторы не производят, а потому закупают и привозят их из-за рубежа. Ждать аппаратуру приходится по несколько недель. С начала эпидемии цены на концентраторы выросли в разы, один обходится в несколько десятков тысяч гривен.

Есть также проблема с их энергозатратностью. Электрическая проводка больницы может не выдержать одновременного подключения к сети большого числа аппаратов.

"Представьте себе среднестатистическую больницу на 300 мест. Каждый кислородный концентратор потребляет 600 Ватт, некоторые 730. Соответственно, умножив на 300 коек, мы получаем сгоревшую проводку, или сгоревший трансформатор, или сгоревшую больницу", – пояснила Литвинова.

Кроме всего прочего, концентраторы требуют специального обслуживания и замены воздушных фильтров после каждого пациента. Комплект фильтров к концентратору стоит тысячу гривен. Но в больницах этими мерами зачастую пренебрегают, говорит волонтер.

А если концентратор возят от одного пациента к другому без дезинфекции, замены фильтров и прочих расходных материалов, он становится рассадником не только коронавируса, но и прочих инфекций.

Более того, не все врачи – либо по незнанию, либо из-за халатности – технически правильно используют концентраторы и баллоны. А это чревато летальным исходом для больного, дышащего с помощью аппарата, или может даже привести к взрыву в помещении.

Статистика заявленных коек с кислородом вызывает вопросы (фото: unian)

Сейчас в официальной статистике Минздрава указано, что на 21 декабря кислород подведен к более чем 41 тысяч коек. Причем около 26 тысяч из них якобы свободны. Но к этим цифрам есть немало вопросов.

Данные о наличие кислородных коек больницы считают и передают "наверх" самостоятельно. В это число входят не только точки централизованной раздачи кислорода, но и концентраторы. Также в статистику попадают места в детских и родильных больницах.

Когда в конце ноября министр Степанов приехал без предупреждения проверять медучреждения Житомира, то оказалось, что в областной больнице из заявленных кислородных точек на самом деле есть только половина. Поэтому есть подозрения, что когда Минздрав выставил планку в 80%, то больницы пытались вписать к кислородным кроватям все, что могли.

"Не могу понять по какому принципу говорят о наличии кислородных коек. Если в палате стоит шесть кроватей и в этой же палате стоит один концентратор, которым по очереди пользуются шесть человек. Это шесть мест с кислородом или это одно место, обеспеченное кислородом? Или это ни одно место не обеспечено кислородом, потому что подышать 15 минут в день – это ни о чем?" – говорит Литвинова.

Она считает, что единственное решение проблемы с кислородом по стране – это создание отдельных ковидных больниц на базе больших помещений. Их нужно сразу оборудовать централизованным кислородом и переводить туда пациентов. Это проще построить на пустом месте, чем переделывать прямо под лежачими больными, говорит Литвинова.

Другое дело, если бы больницы и власти вовремя занялись кислородом – весной или хотя бы в начале лета. Тогда бы не пришлось экстренно искать аппараты и выстраиваться за ними в очереди. Но это время было упущено.