Ничего личного. Как украинский букмекер Favbet не платит налоги и работает с РФ

После начала войны России против Украины многие украинские бизнесмены и политики, которые до 24 февраля особо не были замечены в твердой проукраинской позиции, резко заняли таковую. Очевидно, потому что сегодня это чуть ли не единственный способ как минимум не привлекать к себе внимания, как максимум - получить репутационный профит. Особенно, если есть, что ”прикрывать” своей проукраинской позицией.

Как известно, еще летом 2020 года в Украине были легализованы азартные игры. С того момента все букмекеры, осуществляющие свою деятельность в Украине, должны получить лицензию и ежегодно оплачивать ее в размере 108 млн грн. За все это время до сегодняшнего дня такую лицензию получили только четыре букмекерские конторы - Parimatch Ukraine, Vbet Ukraine, Фан спорт и даже российская "Твоя беттинговая компания”, работающая под брендом 1XBET.

Но букмекеров в стране работает сегодня гораздо больше, скажите вы. И будете правы. И первым на ум придет Favbet, известная в Украине компания, работающая под брендом Favorit с 1999 года и до недавнего времени являвшаяся спонсором Премьер-лиги Украины, боксера Александра Усика и еще четырех футбольных клубов. И осуществляющая свою деятельность по беттингу все последние годы как… лотерея.

Единственные лицензии, которые получила Favbet после легализации игорного бизнеса в Украине, это лицензия онлайн-казино, которая стоит только 23 млн грн, а также лицензии на работу казино “Биллионаре” и игровых автоматов, которые стоят гораздо меньше, чем лицензия на букмекерскую деятельность, являющейся основной у Favbet.

И этими лицензиями в информационном пространстве компания и "прикрывает" свою нелегальную, но открытую сегодняшнюю букмекерскую деятельность, на которой продолжает зарабатывать огромные деньги, не попадающие никоим образом в бюджет. В условиях полномасштабной войны, когда Украине катастрофически не хватает средств на армию и на обеспечение социальных выплат гражданам, крупная букмекерская компания, зарабатывающая миллионы долларов, делиться со своей страной и поддерживать ее не хочет.

Нелегальной деятельностью должны заниматься правоохранительные органы. И им надо отдать должное - без внимания этот момент они не оставили. Еще 5 мая 2021 года полиция открыла уголовное производство по факту незаконной деятельности контор Favbet и Favorit, принадлежащих известному в игорном бизнесе Андрею Матюхе и его партнеру Игорю Сосонюку.

В рамках этого производства следователи Национальной полиции Украины даже провели обыски в офисах компании в Киеве, после чего заявили, что Favbet и Favorit незаконно получают сверхприбыли от беттинговой деятельности, доходы от которой аккумулируются через ряд иностранных фирм, конечным бенефициаром которых является Андрей Матюха.

Однако, пока на этом все и закончилось. Стоит ли рассказывать, каким образом в Украине всегда можно было избежать привлечения к ответственности, особенно учитывая, что Андрей Матюха уже давно известен коррупционными скандалами еще со времен Януковича, в годы, когда игорный бизнес в Украине был полностью запрещен, но, понятное дело, все равно продолжал работать. И Favbet Андрея Матюхи в первую очередь.

В 2013 году хакеры из международной группировки Anonymous взломали почтовые ящики депутатов Партии регионов, и опубликовали множество обнаруженных в них писем. Среди них оказалось письмо того самого Андрея Матюхи с адреса favbet333@gmail.com, в котором он обращается к ”регионалам” с жалобой на то, что его букмекерской конторе приходится работать нелегально и подвергаться постоянным ”налетам” правоохранителей, в виду чего он предлагает властям ”сотрудничать”.

"В данный момент компания работает в нелегальных условиях… Естественно, что на местах во всех регионах компания сотрудничает с разными контролирующими органами из МВД, прежде всего с сотрудниками УБЭП, в некоторых случаях с сотрудниками УБОП и по борьбе с киберпреступностью. Кроме МВД к сотрудничеству иногда привлекаются прокуратура и налоговая милиция. Объем ежемесячных платежей по Украине составляет сейчас около 1 200 000 гривен (примерно 150 000$), но это не дает никакой гарантии более-менее стабильной работы. Компания готова сотрудничать с министерством централизованно и не сотрудничать на местах. В случае если все наши пункты во всех регионах будут стабильно работать, мы готовы увеличить объем ежемесячных платежей до 200 000 $", - обращался Андрей Матюха к тогдашним властям, прося взамен оперативную реакцию из МВД в случае очередных ”налетов” на его залы игровых автоматов и "лотерей".

Неизвестно, удалось ли ему тогда договориться о "поддержке", или пришлось дальше продолжать платить взятки за нелегальный бизнес, но этот факт более, чем красноречиво подтверждает то, что Матюха знает и умеет, как нелегально зарабатывать сверхприбыли, не платить деньги в бюджет и при этом оставаться нетронутым государством.

Принципы оставьте кому-то другому

Как известно, российская агрессия в отношении Украины началась не в феврале 2022 года, а восемь лет назад, когда РФ аннексировала Крым и развязала военные действия на Донбассе. Вести бизнес с русскими или продолжать работать на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму для патриотически настроенного украинского бизнеса представилось невозможным. Но отразилось ли это как-то на работе Favbet? Отнюдь.

Компания продолжила работать с клиентами как из РФ, так и из Донецка, Луганска или аннексированного полуострова, продолжая как принимать ставки от людей оттуда, так и выплачивать им выигрыши, что подтверждается сообщениями от пользователей в течение всех этих восьми лет онлайн-поддержке Favorit, на которые любезно отвечают сотрудники украинской букмекерской компании.

"Работаю с данной конторой уже несколько месяцев, и меня полностью все устраивает. Выплаты стабильны, без задержек", - к примеру пишет в 2018 году в отзывах компании житель оккупированного Донецка Александр Хрусталев.

"Работают честно, все выводится вовремя… Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - пишет житель РФ Андрей в апреле 2018 года.

Несмотря на агрессию РФ все эти годы Favbet не видел ничего зазорного в том, чтобы позволять гражданам этой страны продолжать делать ставки в украинской букмекерской конторе и выплачивать им выигрыши. Все эти годы российские букмекерские обозреватели завлекали россиян делать ставки в Favbet и Favorit, называя их чуть ли не одними из лучших букмекерских контор, на что россияне охотно отзывались. Причем зайти на сайты Favbet и Favorit запрещали российские контролирующие органы, но не украинская компания - через VPN или ТОР можно было спокойно регистрироваться и играть. И получать выигрыши от украинской букмекерской конторы.

Возможно ли такое же плодотворное сотрудничество русских с Favbet и Favorit сегодня, спустя три месяца после начала полномасштабной войны России против Украины? Официально компания заявила в начале марта, что больше не работает с Россией и ушла с рынка Беларуси, где у нее были также офлайн-точки приема ставок, при регистрации на сайтах Favbet и Favorit демонстративно в выпадающем списке стран сегодня действительно нет России и Беларуси. Однако это лишь официально и формально. На самом же деле сотрудники контор любезно подскажут и помогут пользователю из страны-агрессора получить услуги по приему ставок с последующей выплатой им выиграшей.

Мы обратились к онлайн-поддержке сайта Favbet с вопросом, можно ли зарегистрироваться гражданину России, если у него есть паспорт другой страны, например, Израиля (в РФ разрешено двойное гражданство) и, к примеру, латвийский номер телефона. По легенде у нас есть лишь карта российского "Тинькофф банка", однако, как выяснилось, и это не особая проблема для Favbet.

"Вы можете зарегистрироваться у нас на сайте, при условии, что при регистрации укажите страну Израиль, а также при верификации сразу отправите документы Израиля", - ответил оператор, до этого предварительно посоветовавшись с администрацией.

После этого в вопросе с банковской картой оператор решает уже напрямую подключить к разговору администрацию.

"К сожалению, карты российского банка не подходят… - с сожалением отвечает оператор Favbet, однако, поразмыслив, как же можно помочь гражданину страны-агрессора, добавляет, - А в какой валюте она у вас?".

После выяснения, что валютная карта российского банка может подойти и пользователь из РФ может попробовать зарегистрироваться таким образом, оператор вместо того, чтобы послать россиянина вслед за "русским военным кораблем", проявив таким образом гражданскую позицию, напротив, любезничает с россиянином.

Похоже, заявления о недопустимости работы с россиянами и беларусами Favbet оставил лишь для украинской аудитории, а не в качестве своих принципов работы, которые бы не позволяли компании иметь хоть какие-либо дела с гражданами стран, ведущих с Украиной полномасштабную войну. Более того, букмекер сам ищет варианты, как помочь русским обойти их же официальные запреты.

Ничего личного, только бизнес, следует полагать, сказал бы на это Андрей Матюха. Который, к слову, как нам стало известно от высшего руководства компании, сам предусмотрительно покинул Украину аккурат за несколько дней до начала войны, улетев в Хорватию. Именно сюда и в Румынию Favbet перевез своих сотрудников для дальнейшего оперирования бизнеса. В Румынии, как признался глава бизнес-департамента Favbet Сергей Дзекунов, Favbet уже успел разработать официальные приложения на iOS и Android и, что характерно, продлить лицензии на онлайн-казино и на букмекерскую деятельность, которую в Украине компания не считает необходимым оплачивать в полупустой бюджет, просто продолжая зарабатывать здесь деньги. В том числе и с помощью сотрудничества с гражданами страны-агрессора.

В качестве индульгенции за нежелание платить сотни миллионов гривен в бюджет Украины, фонд Андрея Матюхи Favbet Foundation в марте 2022 года распространил релиз, в котором заявил, что взялся помогать Вооруженным силам Украины, а сотрудники Favbet якобы собрали миллион гривен пожертвований волонтерам. Кому и куда были направлены эти деньги конкретно - в компании не указывают, однако очень хочется верить, что хотя бы эта помощь Favbet будет действительно целевой и качественной, а не такой же фикцией, как и заявления букмекерской конторы о ее позиции по поводу РФ.