Несвоєчасний конфлікт. Як зрив реконструкції у Києві ставить під удар відносини України із ключовим союзником

Конкурс на реконструкцію Харківської площі у Києві було проведено ще 2007 року. Конкурс відбувся, переможець заплатив місту майже 14 млн доларів і витратив ще 10 млн доларів на проектні та інші підготовчі роботи, але міська влада, після майже 5 років бездіяльності та порушень, відкликала виділення землі та в односторонньому порядку припинила її оренду. З чим пов'язані подібні дії влади та в чому небезпека – докладніше у матеріалі.

Реконструкція розбрату

Організований КМДА конкурс із реконструкції Харківської площі виграла компанія "Київ Термінал", яка належить британцю грузинського походження Тамазу Сомхішвілі.

Сомхішвілі отримав громадянство Великобританії у 2007-му році, у зв'язку з чим з 2008 р. він призупинив, а з 2010 р. повністю припинив бізнес у Росії, де займався енергоресурсами, був співзасновником кількох компаній з видобутку та торгівлі нафти та нафтопродуктами.

План реконструкції Харківської площі передбачав появу нової транспортної розв'язки, яка повністю вирішувала її пропускну спроможність. За цю частину проекту відповідала міська влада, Київавтодор та Київський метрополітен.

Проект реконструкції Харківської площі у Києві

Своєю чергою обов'язком інвестора було побудувати офісно-готельний центр, торговельні приміщення, паркінг на 500 авто та автовокзал.

"Київ Термінал" заплатив лише місту понад 14 млн доларів за право реалізації проекту та оренду землі. Ще близько 10 млн інвестор зазнав прямих витрат і збитків на детальні розрахунки проекту реконструкції, оренду призначених для реконструкції ділянок землі, на залучення архітекторів, включаючи іноземних.

Усі ці витрати та збитки підтвердив незалежний оцінювач – міжнародна компанія Baker Tilly. Залучення незалежного оцінювача на підтвердження витрат і збитків інвестора було вимогою саме міської влади.

Представники КМДА визнавали наявність прав інвестора на компенсацію збитків, і навіть робили "компромісні" пропозиції зі свого боку щодо їх відшкодування. Більше того, законодавство України та угода про взаємний захист інвестицій України та Великобританії прямо зобов'язують дотримуватися прав інвестора у таких випадках. Проте серія ініціатив інвестора про врегулювання зіткнулася із саботажем з боку міської влади.

Судові позови

Справа дійшла до суду, який інвестор виграв у 2019 році. Судді зобов'язали КМДА виплатити інвестору заплачені столичній владі 14 млн доларів та ще 10 млн доларів прямих збитків, але відмовили у компенсації втраченої вигоди.

КМДА припис суду не виконала. 2021 року представники влади вирішили подати апеляцію.

У травні 2021 року Північний апеляційний суд скасував рішення від 2019 року, помилково визначивши позовну давність. Тому вже у жовтні 2021 року Верховний суд скасував рішення Північного апеляційного суду та відновив права інвестора на відшкодування збитків.

Приблизно в цей же час Сомхішвілі звернувся за підтримкою до посольства Великобританії. Внаслідок цього представник посольства був присутній на кожному засіданні Верховного суду.

Новий виток конфлікту

Після початку повномасштабної російської агресії "Київ Термінал" запропонував органам міської влади укласти мирову угоду. Інвестор був готовий повністю відмовитися від грошових вимог в обмін на те, що після завершення воєнного стану місто та інвестор узгодять земельну ділянку, на якій інвестор власним коштом збудує інфраструктурний об'єкт, необхідний для пошкодженої війною інфраструктури Києва.

Але це не підійшло чиновникам. Наступне засідання суду у цій справі відбудеться 25 квітня.

Очевидно, винні у зриві інвестиційного проекту та реконструкції Харківської площі досі працюють у КМДА. Ймовірно, вони так бояться відповідальності, що щоразу зривають врегулювання спору та мирові угоди з інвестором.

Інтерес чиновників не тільки в тому, щоб не нести відповідальності за гроші інвестора, які "загубилися" у столичному бюджеті, а й за бюджетні гроші, які були виділені та списані на підготовку транспортної інфраструктури міста до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Варто також зазначити, що з новим витком судового розгляду збіглася кампанія з дискредитації Сомхішвілі. Вона триває вже шість місяців, попри те, що жоден офіційний орган в Україні, у Великій Британії та на Заході в цілому не мав і не має до інвестора жодних претензій.

"Звинувачення на адресу Тамаза Сомхішвілі активувалися саме після того, як у липні 2022 року у судовій справі в Україні його українським підприємством було запропоновано укласти мирову угоду, за якою інвестор відмовляється від своїх грошових вимог, у тому числі тих, які були йому вже присуджені судом першої інстанції", – зазначає партнер Wolf Theiss Тарас Думіч.

Хай там як, суперечка має бути врегульована всередині країни. Україні зараз особливо не до речі міжнародний суд із інвестором із Британії, яка є одним із найважливіших військових союзників та повоєнних інвесторів України.