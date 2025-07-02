Найбільший трейдер російської нафти. Що відомо про Муртаза Лакхані

Що відомо про засновника та гендиректора Mercantile & Maritime, якого вважають найбільшим трейдером російської нафти, – у нашому матеріалі.

63-річний мільярдер Муртаза Алі Лакхані є громадянином Великої Британії та Канади. У вищі кола світового сировинного трейдингу увійшов, зробивши ризиковану ставку ще кілька десятиліть тому.

Так, на початку 90-х Лакхані міг бути залучений до процесу обходу ембарго на користь режиму іракського диктатора Саддама Хусейна.

Як з'ясувалося згодом під час розслідування ООН, Муртаза Лакхані – в той період представник трейдерської компанії Glencore, займався продажем іракської нафти.

Згідно з доповіддю ООН, його роль полягала в тому, щоб перевозити готівку для торговельної фірми і доставляти її в іракську дипломатичну місію в Женеві.

За даними розслідування ООН, Лакхані був залучений в операції, які пізніше кваліфікувалися як обхід ембарго. Зокрема, його роль описувалася як посередницька в передачі готівкових коштів дипломатичній місії Іраку в Женеві.

Лакхані зблизився з російською нафтовою елітою на продажах "курдської нафти" після звільнення Кіркука від ІДІЛ. З 2017 року він виступав посередником в експортних угодах іракського Курдистану для низки світових компаній, зокрема і для "Роснефти" Mercantile & Maritime. Його партнерство з російською державною нафтовою компанією поширювалося і на Венесуелу.

До 2022 року співпраця Лакхані з "Роснефтью" здійснювалася за допомогою компанії Mercantile & Maritime Group.

До того ж до 2020 року він протегував компанії Trident Network - мережі суден, які брали участь в обманних схемах транспортування сирої нафти у Венесуелі спільно з державною нафтовою компанією PDVSA і "Роснефтью". Наразі Trident Network контролюється венесуельським нафтотрейдером Антоніо Луїсом Гонсалесом Моралесом, зв'язки якого з Лакхані залишаються донині незрозумілими.

Mercantile & Maritime Group закуповувала нафту у російської компанії у Венесуелі і перепродавала її на світових ринках – часто назад самій "Роснефти", як свідчать оприлюднені в західних ЗМІ документи.

В електронних листах, з якими ознайомився SourceMaterial, вочевидь, співробітники Rosneft Trading у закодованому вигляді обговорюють угоди.

"Оплата за воронезьку нафту не може бути здійснена готівкою, ми не можемо використовувати будь-який банківський канал", – йдеться в листі представника "Роснефти".

Після широкомасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в Україну партнерство між Лакхані та главою "Роснефти" Ігорем Сєчіним вийшло на новий етап.

Зокрема, у розслідуванні Bloomberg, опублікованому 2023 року, вказувалося, що президент "Роснефти", один із найближчих соратників Путіна – Ігор Сєчін зустрічав Новий рік у Дубаї, на розкішній яхті, пришвартованій біля штучних островів Палм-Джумейри. Одним із найважливіших гостей на борту був Муртаза Лакхані. Згідно з Bloomberg, у 2022 році Лакхані значну частину часу присвятив розробці схем обходу нафтових санкцій. Лакхані створив у Дубаї цілу мережу з численних нафтотрейдерських і судноплавних компаній, щоб розподіляти російську нафту по всьому світу.

У тому ж розслідуванні називалися і конкретні компанії, що входять до мережі Лакхані. Найвідоміші з них – Tejarinaft FZCO, Fossil Trading FZCO і Amur II – FZCO(через своїх юристів Лакхані заявив Bloomberg, що ці компанії до нього стосунку не мають, – ред.).

Bloomberg, посилаючись на чотири різні джерела, включно з людиною, яка раніше працювала з Лакхані, писало, що ці фірми протягом року закупили десятки мільйонів барелів російської нафти, завантажили їх на танкери з тіньового флоту й реалізували в Індії та Китаї.

За інформацією двох джерел та електронним листуванням, з яким ознайомився Bloomberg, вплив Лакхані був настільки великий, що співробітникам "Роснефти" регулярно рекомендували звертатися за вказівками саме до нього, а не проводити операції самостійно.

Згідно з даними Volza – сервісу, що відстежує експортно-імпортні операції приблизно у вісімдесяти країнах світу, – після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну лише одна компанія Лакхані в Об'єднаних Арабських Еміратах – Amur Trading SA – до початку 2025 року придбала 369 партій нафти у п'яти постачальників. Постачальниками були "Роснефть" та її дочірні структури.

Муртаза Лакхані під час оголошення угоди у Фуджейрі (фото: theenergyyear.com)

Компанія Tejarinaft FZCO 2023 року стала другим за величиною клієнтом "Роснефти", закуповуючи в неї в середньому двісті сорок чотири тисячі барелів нафти на добу.

Як же Лакхані вдавалося впродовж десятиліть порушувати нафтові ембарго, запроваджені ООН і західними країнами проти Ірану, Іраку, Венесуели та Росії, при цьому уникаючи санкційних покарань?

2023 року The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела, повідомляв, що міністерство юстиції США "уважно стежить" за його діяльністю і розглядає можливість введення санкцій проти нього. Однак донині Лакхані вдавалося виходити "сухим із води".

Нарешті, у січні 2024 року Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) ввело санкції проти 13 суден, пов'язаних з операціями Лакхані. Однак відсутність дій щодо решти його флоту викликає питання про ефективність поточних санкцій, спрямованих на стримування військових зусиль Володимира Путіна.

Лакхані також зміцнював свої зв'язки у Вашингтоні та Лондоні. Так, 2019 року під час виборчої кампанії у Великій Британії він пожертвував п'ятсот тисяч фунтів стерлінгів у виборчий фонд Консервативної партії за допомогою своєї дочірньої компанії в Лондоні - Mercantile & Maritime UK Ltd.

Зв'язки і вплив Лакхані допомагають йому знаходити способи, щоб повернути до складу тіньового флоту навіть ті танкери, які потрапляють під західні санкції.

Західні експерти нарекли ці здібності "грою в кішки-мишки": підсанкційні танкери повністю або частково перефарбовують, часто змінюють назву, переводять з однієї юрисдикції в іншу, і в результаті знову залучаються до транспортування російської нафти.

Так, як повідомляє польське видання Warsaw Point, танкер Sensus Sensus, що належить одній із компаній Лакхані і внесений до списку OFAC із січня 2024 року, з 21 до 25 січня 2025 року завантажував нафту на терміналі венесуельської компанії PDVSA в затоці Амуай.

Кілька днів потому, 30 січня 2025 року, після проходження узбережжя Венесуели, Sensus брав участь у перевалюванні нафти із судна на судно з танкером Consul (IMO 9204805), яке перебуває під санкціями США.

Згідно з даними Marine Traffic, обидва судна перебували поруч одне з одним протягом сорока семи годин біля берегів Пуерто-ла-Крус, Венесуела. Незабаром після цього Consul пришвартувався в Пуерто-ла-Крус. З першого лютого 2025 року він відключив свій AIS-транспондер, приховавши маршрут, що є типовою практикою при спробі приховати пересування судна.

Так само на початку 2025 року один із танкерів тіньового флоту Лакхані, Khalasi (IMO 9293997), здійснив кілька рейсів у російські порти.

Нафтовий танкер Katy (IMO 9323326), що належить нещодавно зареєстрованій в ОАЕ компанії, яка, за даними Bloomberg, може бути пов'язана з Лакхані, було перевірено в російських портах Тамань у червні 2024 року та Ваніно в грудні 2024 року, згідно з базою даних Equasis. Інший танкер Лакхані Uriel (IMO 9336517), залишив Ломе (Того) 1 січня 2025 року і прибув в Усть-Лугу (Росія) 26 січня 2025 року, згідно з даними Marine Traffic.

За даними українських спецслужб, танкер CLYDE, що входить до так званого "тіньового флоту", описаного в розслідуваннях Bloomberg і The Wall Street Journal, із січня 2025 року залучають до експорту нафти з російського порту Находка в Китай. У цьому порту розташований термінал "Роснефти".

Цей самий танкер брав участь в експорті російської нафти і нафтопродуктів із порту Туапсе у 2023 і 2025 роках. Зокрема, у січні 2023 року він вивіз із цього російського порту понад п'ятдесят вісім тисяч тонн нафти. У Туапсе розташований виробничий комплекс підконтрольної санкційній російській компанії ПАТ "НК "Роснефть" – Туапсинський НПЗ із морським терміналом. Відправником вантажу виступала компанія Amur Trading FZCO, а одержувачем – зареєстрована 25 квітня 2022 року компанія Tejarinaft FZCO.

Інший танкер із тіньового флоту Лакхані – SEAL – у період із січня по квітень 2025 року неодноразово спостерігали біля узбережжя Криму, у Керченській протоці, а також заходив у термінал Новоросійська. У 2023 році цей танкер вивіз понад тридцять тисяч тонн газойлю (суміш нафти і конденсату) з російського порту Туапсе, доставивши вантаж на нафтопереробний завод турецької компанії Tüpraş. Перевезення вантажу було організовано через компанію Tejarinaft.

До тіньового флоту Лакхані також належить танкер JAG (раніше відомий під назвами Farmosa Falcon, Junior G, Sino Pacific та іншими). З початку 2025 року він систематично з'являється в районі феодосійського порту в Криму і біля узбережжя російських чорноморських портів. У лютому 2023 року цей танкер брав участь в експорті майже п'ятдесяти п'яти тисяч тонн російської нафти з порту Туапсе. Відправником була компанія Amur Trading FZCO, одержувачем – Tejarinaft FZCO. Також цей танкер фігурує в інциденті, який становив загрозу екологічній безпеці: 10 лютого 2025 року через технічну несправність на ньому стався витік мазуту під час бункерування на якірній стоянці в районі Амбарли, що неподалік Стамбула.

У липні 2023 року представник Лакхані повідомив The Wall Street Journal, що сам бізнесмен і всі компанії, у яких він має частку, більше не беруть участі в торгівлі російською нафтою. Попри заяви представників Лакхані, розслідування західних видань вказують на продовження активності.

Ба більше, нещодавно Лакхані був одним з активних учасників путінського Міжнародного економічного форуму. Там же бізнесмен висловився, що продовжує вести бізнес у Росії, "розглядаючи країну як важливий ринок із високим потенціалом".

Таким чином, Лакхані працює не тільки у Фуджейрі(східний емірат в ОАЕ, де Лакхані планує будівництво грандіозного проєкту на 600 млн доларів, – ред.), а й у підсанкційній Росії.