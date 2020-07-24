Снова митинги по "УкрБуд": что делать власти

Голиаф мира девелоперов

"УкрБуд" – крупнейшая государственная строительная корпорация. Поэтому назвать их строительным Голиафом не будет преувеличением. В мае 2019 года у руководителя корпорации и экс-нардепа Максима Микитася начались проблемы: посыпались повестки в суд и аресты объектов из-за коррупционных схем. Только от схемы с жильем для военных государство потеряло 82 миллиона гривен.

Следствие еще идет, но Микитась уже носит электронный браслет, а сумму залога увеличили до 100 млн гривен. Некоторые земли и ресурсы сначала оформлялись на разные юридические лица, а потом просто "исчезали". Не исчезали только объекты на которые была оформлена ипотека.

23 объекта "Укрбуд" были заморожены год назад – в июле 2019 года. Среди них 5 уже были готовы к сдаче. Сам Микитась рассказал, что его рейдернули и поэтому с "УкрБуда" вывели все активы. Через полгода, 5 декабря, частный девелопер “Интергалбуд” согласился достроить все объекты "Укрбуда" – что, по их нению, решило бы проблему с обманутыми вкладчиками.

Появление Давида

Но на смену "Укрбуду" пришел "Киевгорстрой" - холдинговая компания, 80% акций которого принадлежит Киевскому городскому совету. Руководство компании так же пообещало достроить все объекты, не просить денег у государства и сдать в эксплуатацию в четкие сроки.

"Также "Киевгорстрой" не будет тратить средств инвесторов холдинговой компании. Мы будем рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. Плюс ведутся переговоры с банками и в этом вопросе рассчитываем на поддержку Кабинета министров, Минфина и КГГА", - сказал президент компании Игорь Кушнир.

Холдинг, действительно, существует 65 лет и не был замешан в скандалах. Но если рухнул строительный голиаф "Укрбуд" то какие гарантии у "Киевгорстроя"? Есть ли гарантии, что холдинг не станет жертвой как очередных "рейдеров", так и продажи? При худшем развитии событий к митингам 40 000 вкладчиков "УкрБуда" добавятся еще десятки тысячи вкладчиков "Киевгорстроя", ведь у него в процессе стройки более 70 домов.

Как спасать-то будем?

Впрочем, все эти опасения могло бы опровергнуть руководство холдинга. Холдинг обещал сдать в конце января 2020-го 5 домов, не просить денег с бюджета, закончить все собственными силами.

В результате вместо пяти комплексов в январе сдали три объекта в июле, а специалисты "Киевгорстроя" сделали все возможное, чтобы ГАСИ выдал сертификат на дома, но право собственности люди все еще не получили.

Позже Виталий Кличко заявил, что Киев не может решить ряд вопросов, связанных с недостроями "Укрбуда". Их решение не входит в компетенцию городской власти и городского головы.

"Единственное, чем может помочь городская власть - это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты паевого взноса. Как это делали, например, по недостроях Войцеховского. И этот вопрос мы сейчас прорабатываем, чтобы вынести его на рассмотрение Киевсовета", - резюмировал Кличко.

Также по его словам, "Киевгорстрою" не хватало более 2 млрд гривен на моменте достройки объектов, которые начали возводить. Поэтому деньги из бюджета все-таки попросили - сначала у Кличко, а потом у Государственного ипотечного учреждения.

Выполнять работу должен "Киевгорстрой", а обязательства все еще висят на полумертвом "Укрбуде". По документам "Укрбуд" остается генеральным застройщиком, а "Киевгорстрой" - субподрядчик. Финансовая компания "Житло-Капитал", через которую оформляется ипотека, против такого определения. По их словам, всю юридическую ответственность несет “Укрбуд”, который из-за скандалов может просто обанкротиться и не сможет закончить объекты.

"Киевгорстрой" так же обнародовал позицию относительно документа – есть договор между землевладельцем и застройщиком, они в данной ситуации в качестве третьей стороны. Но на ком конечная ответственность за сроки и качество, и кому перечислять деньги? По мнению экспертов, эта путаница с ответственностью может быть нарушением закона "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью", где четко указано и кто берет на себя обязательства, и кто несет ответственность, и кому перечисляются деньги.

Митинги дважды обманутых инвесторов

Ситуация с недостроями сопровождается регулярными митингами вкладчиков. Первый раз их могли обмануть с инвестициями в недвижимость, второй уже с участием в самих митингах. Все они направлены не только на привлечение внимания к проблеме, нередко именно митинги влияли и на то, чтобы "Киевгорстрой" освободили от паевого взноса, ускорили ввод в эксплуатацию, подписали документы, с которыми не согласны.

Что делать власти?

К скандалам с недостройками теперь еще добавляются политические интриги и манипуляции. Ведь перед местными выборами политикам важно помочь людям и не запятнаться.

Как известно, государство – плохой хозяйственник. Поэтому, как один из вариантов решения проблемы – могло быть распределение объектов между частными девелоперами.

Конкуренция, открытый конкурс, желание заработать и сохранить деловую репутацию сделают свое. Есть множество примеров, как убыточные госпредприятия продавали частникам с большой прибылью. Последний пример – продажа отеля "Днепр". В результате открытого аукциона собрали 1,1 млрд грн при стартовой цене 80 млн.

Как избежать политических интриг перед выборами? Устроить публичное обсуждение договора между "Укрбудом", "Киевгорстроем" и "Житло-Капитал". Решив все спорные вопросы (например, зачем в застройщиках официально оставлять "Укрбуд") можно вернуть доверие людей. Кроме этого, открытость не оставит места для манипуляций. Будет четко понятно, кто за что несет ответственность.

В случае позитивного решения ситуации, чиновники, которые возьмутся за это, смогут поднять рейтинг перед местными выборами, тогда как игнорирование –будет и дальше разрушать жизни обманутых инвесторов.