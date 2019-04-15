Министр Клюева: кто мог помочь беглецу сохранить "зеленый" бизнес

В отличие от многих коллег по Партии регионов, Андрей Клюев вместе со своим братом Сергеем избрали нетипичный подход к капитализации карьеры политиков: не использовать "наследие Совка", а сформировать современную сферу экономики - "зеленую" энергетику. Солнечные электростанции их группы компаний Active Solar строились за кредиты государственных банков. В итоге, по данным СМИ, семейство Клюевых задолжало бюджету Украины несколько десятков миллиардов гривен.

Андрей и Сергей Петровичи не сделали того, чего бы не могли себе позволить. Во времена Януковича "жирного" бюджета Украины и его теневой части хватало, чтобы "прокормить" десятки таких семейств, как Клюевы. Интересно другое – как, несмотря на невероятные долги перед государством и политический контекст, они пытались и пытаются сохранить активы.

Сергей и Андрей Клюевы. Скоро лифт вместе с ними уедет "вниз"

Почему Клюевым повезло

Похоже, что на стороне Клюевых мог оказаться человек, которого сейчас мы знаем как высокопоставленного чиновника – министр финансов Оксана Маркарова. Конечно, это не случайность. И не банальный подкуп. Речь идет о пресловутых связях, которыми Андрей Клюев так сильно дорожил в бытность вице-премьера и главы Администрации президента.

Оксана Маркарова в министерской ложе Верховной рады

Стоит отметить, что в официальной биографии Маркаровой на сайте Кабмина нет следов сотрудничества со скандальным семейством. Однако не составляет труда найти их в открытых источниках.

В сентябре 2013 года "Экономическая правда" публикует расследование о продаже Клюевыми частного "АКТИВ-БАНКА" Даниилу Волынцу – супругу Оксаны Маркаровой. На то время этот известный банкир являлся членом Наблюдательного совета государственного "Ощадбанка", который, кстати, тоже выдавал кредиты Клюевым. Из статьи можно узнать, что отношения между семействами Клюевых и Волынца-Маркаровой были налажены давным-давно.

Их связывало тесное бизнес-сотрудничество. В частности, Волынцу принадлежит компания "ІТТ-инвест", главой правления которой до 2015 года значилась Маркарова. "ІТТ-инвест" в итоге и станет владельцем "АКТИВ-БАНКА". Но из статьи журналистов "ЭП" мы узнаём нечто большее - еще в 2012 году Клюевы назначили нынешнего министра финансов председателем Наблюдательного совета "АКТИВ-БАНКА".

"Цену приобретения мы не раскрываем, однако она, конечно же, не была равна 1 гривне. Хорошие банки с дисконтами, тем более до 1 гривны, не продаются", - комментировала "Экономической правде" покупку банка семейной фирмой "ІТТ-инвест" Оксана Маркарова.

После этих слов "хороший банк" продержался ровно год – уже в сентябре 2014-го управление "АКТИВ-БАНКОМ" приняла временная администрация, назначенная НБУ.

Впрочем, нынешний материал не про профессиональный уровень финансиста Маркаровой, а про манипуляции Клюевых, из-за которых пострадал бюджет Украины. Так вот, Оксана Маркарова руководила "АКТИВ-БАНКОМ", начиная с 2012-го. В том же году банк выдает 10-миллионный (в евро) кредит компании Клюевых "Восход Солар" на развитие "зеленого" бизнеса.

Эту ситуацию подробно освещают журналисты Факты ICTV в недавно опубликованном расследовании. Согласно их данным, общая сумма задолженности Клюевых только перед государственными банками составляет десятки миллиардов гривен.

Оксана Маркарова, как и ее супруг Даниил Волынець, не могли этого не знать. Да нет, они точно знали, ведь при ней Клюевым фиктивно помогли закрыть кредитную линию на 9,6 млн евро перед "АКТИВ-БАНКОМ".

Это произошло летом 2014 года. Факты ICTV пишут, что, используя фирму группы Актив, "Восход Солар" якобы погашает кредит "АКТИВ-БАНКА". Это решение будет признано фиктивным как временной администрацией, так и Фондом гарантирования вкладов.

Из-за него государство проведет 4 года в судебных тяжбах и, в итоге, будет вынуждено продать проблемный кредит на открытом аукционе. Государство Украина потеряло миллионы.

Сегодня пострадавшей стороной также выступает китайский инвестор CNBM, которому за долги (в соотношении 80 на 20) перешли в собственность "зеленые" активы Клюевых. В том числе "Восход Солар" с его кредитной историей. CNBM обвиняет Украину в коррупции, портя и без того не лучший инвестиционный имидж.

Но такие репутационные потери как раз не удивительны – подобное уже случалось. Удивительно то, что банкир, способствующий разорению страны и ухудшению ее имиджа, в итоге, стал министром финансов. Что поделаешь, кадровый голод. Оказывается, кадры есть только у Клюевых.