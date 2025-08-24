Love-марки незалежної України. Які українські бізнеси стали частиною нашого життя

Редакція РБК-Україна до Дня незалежності продовжує розповідати про українські бренди, які полюбили мільйони — за якість, близькість, цінності, смак, інноваційність або підтримку під час війни. Це бренди вже стали "своїми": вони асоціюються з Україною та нашою ідентичністю.

АТБ: як лідер вітчизняного ритейлу став одним з символів незламності Історія головного постачальника продуктів до десятків мільйонів українських осель бере початок у Дніпрі. Тут ще у перші роки української Незалежності на базі шести звичайних гастрономів було засновано АТБ.



За кілька років на магазинах з'явилась єдина назва з трьох червоних літер, було розроблено стратегію динамічного розвитку, якої компанія неухильно дотримується й донині. Кожного року у різних областях країни відкривались 100-120 нових магазинів, створюючи до семи тисяч нових робочих місць та стаючи важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів.



З початком війни темпи розширення мережі дещо знизились, проте саме на АТБ протягом першого року вторгнення припало близько половини податкових платежів до бюджетів, сплачених усіма представниками ритейлу. А в цілому за час війни податковий внесок АТБ склав 74,11 млрд грн. та продовжує стрімко збільшуватись — з початку цього року АТБ сплатила вже 18,02 млрд. гривень податків та зборів. Чому АТБ став Love-маркою – або мільярд візитів до магазину на рік Сьогодні АТБ є абсолютним лідером вітчизняної галузі ритейлу за багатьма показниками: товарообігом, кількістю магазинів, чисельністю персоналу, обсягам сплати податків тощо. Й це зрозуміло, адже майже 1300 магазинів мережі працюють в усіх куточках України, безперебійно забезпечуючи населення тисячами найменувань гарантовано свіжих продуктів та товарів першої необхідності.



За статистикою, кількість відвідувань покупцями АТБ на рік сягає майже мільярда, а показник постійних клієнтів подолав чергову позначку у 3 млн громадян.



Зелений еко-пакет АТБ вже став своєрідним ідентифікатором українців, мандрує країнами світу. Нещодавно він потрапив у кадр на концерті американського гурту Imagine Dragons в Празі. Його наші громадяни нерідко беруть з собою хоч у робочі подорожі, хоч на відпочинок з родиною. Більш того, пакет АТБ мандрує навіть віртуальним світом, його можна зустріти у грі STALKER 2: Heart of Chornobyl. Це доповнення стало найпопулярнішим серед усіх користувацьких модифікацій гри.



Дослідження показали, що позитивний досвід покупок в АТБ наразі мають 95% українських громадян. Це є логічним результатом того, що в АТБ власного покупця вважають повноправним партнером по бізнесу та завжди пропонують гарантовано свіжу продукцію.



Також магазини мережі вже десятки років поспіль надають українцям реальну можливість економити сімейні кошти на щоденних покупках. Окрім численних акційних пропозицій в АТБ навіть випустили кобрендову платіжну картку Visa від банків-партнерів Райффайзен Банк, Абанк, Ощадбанк, UGB , Monobank, Sense. Це унікальний банківський продукт, який дозволяє отримувати постійну додаткову знижку 5% від акційної ціни і ексклюзивні щотижневі знижки до 40% .



Крім того, компанія фактично є частиною українського суспільства, долає разом з ним усі випробування та негоди. У часи пандемії порятунком для громадян став Інтернет-магазин АТБ повного циклу. Згодом було запущено мобільний додаток АТБ 2.0, який поєднав у собі повний спектр сервісів та зручних опцій. Фактично цей застосунок став підґрунтям для цілої диджитальної екосистеми АТБ: програми лояльності, покупки, новини, ігри, благодійні проєкти та навіть працевлаштування.



У 2025 році у загальному рейтингові Опендатабот АТБ обійняла друге місце серед найкращих роботодавців країни. На підприємствах корпорації працевлаштовано понад 59 тисяч громадян, 67% з яких є представницями прекрасної статі. Власних співробітників в АТБ традиційно вважають своїм найціннішим капіталом і головною запорукою багаторічного лідерства. Компанія має у Дніпрі, Києві, Одесі та Львові власні навчальні центри, де щорічно підвищують кваліфікацію та опановують нові фахові навички 4 тис громадян. Що змінилося після 24 лютого 2022 року

З початком повномасштабного вторгнення ворога АТБ одразу перейшла на особливий режим роботи, безперебійно забезпечуючи населення свіжими продуктами. Навіть в умовах невизначеності та пікового зростання попиту на певні категорії товарів в магазинах мережі не було навіть натяку на дефіцит.



Після деокупації саме АТБ першими відновили роботу, мінімізувавши ризики гуманітарної катастрофи. Коротке відео, на якому вантажівка АТБ прибуває до Херсону буквально одразу після звільнення міста швидко облетіло простори інтернету, потрапило до ТОПів за переглядами. Воно показало, наскільки городяни скучили за нормальним життям, близькими речами та зробило АТБ одним з символів повернення цілих регіонів під український прапор.

В АТБ можна було безкоштовно зарядити ліхтарі та телефони під час причинених обстрілами тривалих блекаутів, зняти готівкові кошти зі власної картки, поповнити рахунок тощо.



Протягом війни АТБ стала надійним тилом для наших захисників. Окрім сотень тон якісного провіанту підрозділам ЗСУ було передано понад тисячу нових автомобілів спеціального призначення та таку ж кількість сучасних дронів Mavic3 Pro. Разом з цим більше 4,5 тисяч працівників АТБ добровільно долучилися до ЗСУ, ТрО та Нацгвардії, що дорівнює майже повній бойовій бригаді.



Загальна сума благодійної допомоги від АТБ українському війську, медичним закладам, постраждалому цивільному населенню та ін. минулого року подолала чергову історичну позначку у 2 млрд грн. і продовжує зростати. Щорічно АТБ реалізує більше десяти благодійних ініціатив, які згуртовують суспільство навколо найбільш актуальних питань часу, дозволяють допомогти тим, хто цього найбільше потребує та посилюють незламність України у цілому.

monobank. Банк у смартфоні, що став культовим monobank з’явився у 2017 році як перший в Україні мобільний банк без відділень. Його створили fintech-підприємці Олег Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський.



Ідея була революційною: замінити паперову бюрократію та черги у відділеннях на мобільний додаток із сучасним дизайном, зручними функціями й простотою користування. Уже в перший рік роботи банк залучив понад 100 тис. клієнтів, а на кінець 2024 року мав понад 9 мільйонів користувачів

Чому став love-маркою monobank завоював любов завдяки чесності, гумору та клієнтоорієнтованості. Його комунікація у соцмережах — відверта й іронічна, а сервіси — максимально прості та зрозумілі. Додаток дозволяє відкривати картку за кілька хвилин, оплачувати рахунки, оформлювати кредити, інвестувати чи купувати валюту в один клік.



До того ж банк першим запустив функції, які стали стандартом для ринку: спільні рахунки, кешбек із вибором категорій, можливість ділитися рахунком через лінк, інтеграцію з Apple Pay та Google Pay. Цікаві факти про mono У 2023 році monobank увійшов у ТОП-3 найбільш завантажуваних фінансових застосунків в Україні. Банк працює повністю онлайн, без власних відділень, хоча картки можна отримати через точки видачі, відділення Нової Пошти або кур'єрську доставку У додатку є віртуальний "котик" — талісман, що реагує на дії користувача й став культовим символом бренду. Банк неодноразово отримував нагороди як "Найкращий мобільний банк України" та має один із найвищих показників задоволеності клієнтів (NPS). monobank першим в Україні запустив торгівлю валютами для фізичних осіб у додатку та залишається лідером у впровадженні нових fintech-сервісів. Що змінилося після 24 лютого 2022 року

З початку повномасштабного вторгнення monobank запустив безліч ініціатив для підтримки країни. Через додаток клієнти зібрали понад 10 млрд грн донатів на ЗСУ.



Банк швидко адаптував фінансові сервіси: дозволив безкоштовні перекази всередині країни, ввів пільгові умови для кредитів та інструменти для волонтерів. monobank також став одним із драйверів цифрової економіки воєнного часу — від підтримки підприємців до інтеграції з державними сервісами.



У 2024 році банк запустив ще й власний маркетплейс у застосунку, де користувачі можуть купувати товари та послуги безпосередньо через інтерфейс monobank. Це ще більше розширило його роль у щоденному житті українців — від платежів і переказів до онлайн-шопінгу.

AVESTERRA GROUP. Новий рівень українського птахівництва Avesterra Group — один із найбільших виробників курятини в Україні, що об’єднує відомі бренди “Епікур”, “Чебатурочка” та Delika.



1 березня 2025 року обʼєднала низку компаній: АТ "Володимир-Волинська аграрна компанія", ТОВ "Луцька аграрна компанія", ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" ТзОВ "Стир Агро-М" та ТзОВ "Агротехсервіс-А".



Також, попри війну, компанія відкрила цього року на Волині один із найсучасніших м’ясопереробних заводів країни. Інвестиції понад 60 млн євро дозволили подвоїти виробничі потужності та вивести українське птахівництво на новий рівень.



Новий комплекс площею майже 30 000 м² оснащений обладнанням від провідних світових виробників і відповідає найвищим європейським стандартам. Його можливості справді вражають: до 13 500 бройлерів на годину; понад 50 виробничих та допоміжних споруд; власні очисні станції з мембранною фільтрацією на 3500 м³/добу, що мінімізують вплив на довкілля. Avesterra Group здійснює повний цикл — від вирощування птиці до логістики, а її продукція сертифікована за міжнародними стандартами HACCP, ISO22000 та HALAL Global. Бренди компанії, яким довіряють українці "Епікур" — це курятина вирощена без антибіотиків і гормонів, яка вже стала синонімом свідомого вибору українців. "Чебатурочка" — бренд доступної якісної курятини для щоденного споживання. Продукція Delika не містить штучних ін’єкцій і добавок, сертифікована за стандартом HALAL та експортується в 25 країн світу (серед яких країни Близького Сходу, Азії, Африки). Експорт та реекспорт не здійснюється до РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій. Усі поставки ведуться лише за контрактами, які проходять митне оформлення, контроль та відповідають законодавству України. У компанії працює понад 1500 співробітників, і для них створені гідні умови: офіційна зарплата 25–27 тис. грн, безкоштовні гарячі обіди, медпункт і сучасні роздягальні, зручний графік у дві зміни (ранкова та вечірня) тощо.



Особливу увагу компанія приділяє працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб. Історія переселенця Андрія з Луганщини показова: не маючи змоги знайти роботу через прописку, він отримав шанс на заводі й тепер працює у стабільній команді.



СЕО Avesterra Group Світлана Собіпан наголошує: усі прибутки сьогодні реінвестуються в Україну, а партнери та постачальники — виключно українські. У найближчих планах — масштабування виробництва та будівництво житла для працівників, готових переїжджати з інших регіонів. Окрема стратегічна ціль — вихід на нові експортні ринки. Цікаві факти про Avesterra Group Avesterra Group посідає 4 місце за обсягом випуску серед виробників курятини в Україні. Щороку Avesterra виробляє до 60 тис. тонн продукції. Продукція компанії експортується у країни Близького Сходу, Азії та Африки. 3,81 млрд грн – дохід компанії від реалізації у 2024 році Загальний обсяг реалізації готової продукції становить 52,5 тис. тонн на рік. За обсягами експорту компанія демонструє стабільність: 3,9% (2030 тонн) у 2024 році та 3,8% (674 тонни) у 2025 році станом на квітень. Avesterra має 7 представництв у ключових містах України: Вінниця, Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Харків та Волинь. На підприємствах групи працює понад 1525 співробітників, серед яких 194 мобілізовані до ЗСУ. Що змінилось після 24 лютого 2022 року З початку повномасштабного вторгнення Avesterra Group не лише зберегла виробництво, а й зробила вагомий внесок у стійкість держави. Також компанія сплатила понад 1 млрд гривень податків у держбюджет.



Крім того, було спрямовано значні ресурси на благодійність і допомогу Збройним силам України: 12 млн грн коштів, серед яких близько 8 млн грн від власників компанії та ще 3 млн грн — безпосередньо від Avesterra; 34 тонни курятини на суму близько 1,7 млн грн, які були передані на гуманітарні потреби та підтримку військових.



Також компанія створила власний благодійний фонд AVESTERRA. Щомісяця компанія спрямовує на його діяльність 1 млн грн. Це дозволяє системно допомагати дітям з важкими захворюваннями, дітям з інвалідністю та дітям-сиротам. У фокусі фонду – адресна допомога родинам, закупівля обладнання для лікарень та інтернатів, а також організація програм емоційної підтримки для дітей. Фонд не проводить зборів і не приймає пожертви. Уся допомога – виключно з ресурсів родини Дмитра та Михайла Добкіних, а також Avesterra Group.



Таким чином, Avesterra Group доводить, що навіть у найскладніші часи Україна здатна створювати сучасне виробництво світового рівня та підтримувати суспільство.

Київстар. Зв’язок, що тримає країну “Київстар” — найбільший телеком-оператор України, що з 1994 року формує сучасний зв’язок у країні. Сьогодні компанія обслуговує понад 24 млн мобільних абонентів і понад 1,1 млн користувачів фіксованого Інтернету.



Компанія першою запровадила широке 3G/4G-покриття, а нині є драйвером діджиталізації: хмарні сервіси, Big Data, IoT, цифрове телебачення — усе це частина сучасного портфоліо. Kyivstar — один із найбільших платників податків і майже щодня інвестує мільярди гривень у розвиток мережі та сервісів. Чому Київстар став love-маркою "Київстар" залишається синонімом стабільності та якісного зв’язку для мільйонів українців. Абоненти цінують його за широку мережу покриття, швидкий інтернет і прості цифрові сервіси, які полегшують щоденне життя.



Але справа не тільки в технологіях: компанія завжди була поруч у критичні моменти — від мирних часів до найважчих днів війни. Саме ця присутність і турбота зробили бренд емоційно близьким і перетворили його на справжню love-марку.



У серпні цього року в історії компанії сталась знакова подія — акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на американській біржі Nasdaq під тикером KYIV. Таким чином "Київстар" тепер перша і поки що єдина компанія, чий бізнес повністю зосереджений в Україні, що вийшла на цей майданчик. Цікаві факти про бренд 4G доступний більш ніж 90% населення країни. Kyivstar TV — один із найпопулярніших цифрових ТВ-ресурсів в Україні. Kyivstar – перша українська компанія на Nasdaq: з’явилася під тикером KYIV у серпні 2025 року, після SPAC-угоди з Cohen Circle. Сума залучення через IPO — до $200 млн, оцінка компанії — близько $2,2 млрд. Компанія підписала угоду на $1 млрд інвестицій у цифрову інфраструктуру України до 2027 року, вже вкладено близько 700 млн доларів. Kyivstar Cloud — власна хмарна платформа на HPE, для бізнесу й державних проектів. Створює українську LLM у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації, збереження даних і безпека — пріоритет. У 2025 році "Київстар" підписав угоду про придбання групи Uklon, яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Сума угоди склала $155 млн. Що змінилося після 24 лютого 2022 року

Після початку повномасштабної війни "Київстар" став справжнім символом надійності. Інженери компанії щодня відновлювали пошкоджену інфраструктуру навіть у прифронтових регіонах, а критичні об’єкти були обладнані генераторами та системами резервного живлення.



Компанія надавала безкоштовні хвилини й інтернет для військових та клієнтів у зонах бойових дій, а також посилила кіберзахист і цифрові сервіси для бізнесу.



Окремий напрямок — благодійність. За час війни "Київстар" спрямував сотні мільйонів гривень на допомогу армії, лікарням, переселенцям та освітнім проєктам. А водночас компанія продовжує інвестувати в майбутнє: готується до запуску 5G, розширює цифрову екосистему й тестує супутниковий зв’язок Direct-to-Cell у партнерстві зі Starlink.



Таким чином, сьогодні “Київстар" — це більше, ніж оператор. Це бренд, що тримає людей на зв’язку, підтримує розвиток, демонструє, як український бізнес стає частиною глобальної технологічної еко-системи, навіть у найскладніші часи.

29 років з українцями: як "Перша Гільдія" зберігає традиції та творить майбутнє У сучасному світі, де нові бренди з’являються і зникають щодня, бренд "Перша Гільдія" від компанії BAYADERA GROUP – приклад стійкості та вірності українській культурі. Вже 29 років цей преміальний бренд горілки не лише є частиною українського гастрономічного коду, а й виступає символом якості, національного стилю й поваги до спадщини. В мирні часи – ознака вишуканого смаку, у часи війни – незламності та глибокої шани до свого коріння. Чому "ПЕРША ГІЛЬДІЯ" є love-маркою Філософія "Першої Гільдії" – у пошані до майстерності та традицій, що передаються поколіннями. Недарма назва бренду відсилає до середньовічних гільдій, де кожен майстер відповідав не лише за якість власної роботи, а й відстоював честь та права усього цеху.



Навіть у найскладніші для країни часи бренд залишається поруч з українцями, оновлюючи свою візуальну мову під виклики сучасності. Під час повномасштабного вторгнення "Перша Гільдія" не лише зберегла виробництво, а й оновила дизайн основної лінійки, додавши на етикетку елементи, що підкреслюють історію та традиції, надихаючись символікою минулих поколінь.



У кожній пляшці горілки "Перша Гільдія" не лише добірний зерновий спирт "Люкс" і чиста артезіанська вода, а й філософія спадковості, збереженої та трансформованої через століття.



Окрема гордість бренду – лімітована серія Art Edition, що поєднує мистецтво та національну гордість. У ній вже представлені пляшки, присвячені Тарасу Шевченку та Івану Франку – двом титанам української культури й слова.



Їхні образи, виконані в авторській стилістиці, нагадують про силу українського духу. Це уособлення інтелектуального опору, незламності та ідентичності, яку в усі часи намагалися стерти. "Перша Гільдія" ж послідовно тримала і тримає культурну варту – не гучними гаслами, а тихою, впевненою присутністю. Підтримка українського – не гасло, а дія Підтримка культурних і просвітницьких проєктів для бренду стала доброю традицією. "Перша Гільдія" послідовно підтримує ініціативи, що популяризують українську культуру, історію та національну ідентичність.



Одним із таких прикладів став спецпроєкт "Постаті з купюр", приурочений до Дня народження української гривні, у центрі якого – Тарас Шевченко, зображений на 100-гривневій банкноті. Ще один проєкт – "Іван Франко: голос нації" – мистецько-культурна данина видатному українському письменникові, якого ми бачимо на 20-гривневій купюрі.



Обидві ініціативи запросили аудиторію у захопливу подорож крізь час до визначних особистостей, які закладали фундамент в історію української державності та культури. Ці обличчя знайомі кожному – вони щодня дивляться на нас з банкнот, нагадуючи про спадщину, гідність та відповідальність за своє майбутнє.



Сьогодні, коли українці як ніколи шукають у брендах відображення власних цінностей, "Перша Гільдія" не зраджує якості, смаку й своєї суті. Це преміальний бренд, що розвивається разом з українцями, черпаючи силу у повазі до витоків і здатності бути сучасним.



29 років – не лише цифра. Це досвід, визнання й любов споживачів. Це історія, яка продовжується з кожною новою пляшкою, кожною лінією дизайну та кожною ініціативою на підтримку українського. І поки Україна творить своє майбутнє, бренд "Перша Гільді" вже є частиною цієї історії.