Лев Парцхаладзе: вопрос ипотеки становится все актуальнее во всем мире

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе об изменениях в ипотечном кредитовании на примере 3 стран – Дании, США и Польши.

"Мир никогда не будет прежним" – девиз 2020/2021 годов. Ощущение того, что общество переживает невероятные события и ожидания серьезных изменений не оставляет никого.

Сегодня рассмотрим изменения в ипотечном кредитовании, а именно об ипотеке под 0% в Дании, увеличении объема займов до 3 трлн долларов в США и преимуществах ипотечного кредитования над потребительскими кредитами в Польше.

Дания – первая страна в мире, которая ввела отрицательные ставки по ипотеке. Сегодня ипотечные ставки в Дании опустились до исторического минимума. Впервые в истории страны местный банк предложил ипотеку на 20 лет под 0%. Другой кредитор установил отрицательную ставку для 10-летних кредитов.

Что это означает? Фактически, банк согласился платить заемщикам вместо того, чтобы брать с них проценты.

Страна имеет так называемую проходную систему, при которой ипотечные кредиты непосредственно привязываются к покрытым облигациям, которые используются для финансирования займов.

Строительство многоэтажного дома в Киеве (фото: РБК-Украина)

Кредиторы выступают посредниками между заемщиками и инвесторами, принося доход за счет комиссий, а не процентных ставок. Благодаря займам под 0%, облигации, поддерживают ипотечные кредиты, могут достичь рекордно высоких цен.

В то же время на другом континенте объемы ипотечного кредитования в 2021 году могут превысить 3 трлн долларов.

США – страна, которая занимает лидирующие позиции в мире по доступности жилья и низкими ставками по кредитованию.

Почему в стране ставки по ипотечным кредитам сейчас являются самыми низкими в истории?

Нынешняя средняя ставка 30-летней ипотеки с фиксированной ставкой не превышает 2,7 процента, что на целый процентный пункт ниже, чем год назад.

Составляющей, которая обусловливает высокие объемы займов в 2021 году, являются цены на жилье, которые были подняты в 2020, из-за недостаточного количества строительства. Американская онлайн-платформа Zillow заявляет, что перечень объектов недвижимости на ее сайте за неделю уменьшился на 34 процента по сравнению с предыдущим годом, а некоторые штаты на северо-востоке США, такие как Нью-Гемпшир и Вермонт, наблюдают снижение уровня жилого фонда примерно на 50 процентов от предыдущего года.

За 2020 год перечень объектов недвижимости упал более чем на 33 процента для двух третей штатов США, однако самое большое предложение жилья сократилось в течение второй половины прошлого года.

В ближайшей европейской стране, Польше – общая стоимость ипотечных кредитов, предоставленных в декабре 2020 года ежемесячно возрастала, тогда как общая стоимость потребительских займов падала.

Общий объем ипотечных кредитов, предоставленных в декабре 2020 года, увеличился на 1,17 млрд евро до 109,9 млрд евро, по данным Национального банка Польши (NBP). Одновременно с ростом объемов ипотечных кредитований, общая стоимость потребительских ссуд, предоставленных в декабре 2020 года, уменьшилась на 231,1 млн евро до 44,72 млрд евро.

Итак, основываясь на опыте прошлых лет и планах вышеупомянутых стран, я могу с уверенностью отметить, что несмотря на сложный период постпандемии, вопрос ипотеки становится все более актуальным во всем мире.

За прошлый год в Украине произошло много изменений, некоторые продолжаются до сих пор. Обо всем этом поговорим уже 18 марта, на Втором ипотечном форуме.