Лев Парцхаладзе: вопрос ипотеки становится все актуальнее во всем мире

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе об изменениях в ипотечном кредитовании на примере 3 стран – Дании, США и Польши.
"Мир никогда не будет прежним" – девиз 2020/2021 годов. Ощущение того, что общество переживает невероятные события и ожидания серьезных изменений не оставляет никого.
Сегодня рассмотрим изменения в ипотечном кредитовании, а именно об ипотеке под 0% в Дании, увеличении объема займов до 3 трлн долларов в США и преимуществах ипотечного кредитования над потребительскими кредитами в Польше.
Дания – первая страна в мире, которая ввела отрицательные ставки по ипотеке. Сегодня ипотечные ставки в Дании опустились до исторического минимума. Впервые в истории страны местный банк предложил ипотеку на 20 лет под 0%. Другой кредитор установил отрицательную ставку для 10-летних кредитов.
Что это означает? Фактически, банк согласился платить заемщикам вместо того, чтобы брать с них проценты.
Страна имеет так называемую проходную систему, при которой ипотечные кредиты непосредственно привязываются к покрытым облигациям, которые используются для финансирования займов.
Кредиторы выступают посредниками между заемщиками и инвесторами, принося доход за счет комиссий, а не процентных ставок. Благодаря займам под 0%, облигации, поддерживают ипотечные кредиты, могут достичь рекордно высоких цен.
В то же время на другом континенте объемы ипотечного кредитования в 2021 году могут превысить 3 трлн долларов.
США – страна, которая занимает лидирующие позиции в мире по доступности жилья и низкими ставками по кредитованию.
Почему в стране ставки по ипотечным кредитам сейчас являются самыми низкими в истории?
В ближайшей европейской стране, Польше – общая стоимость ипотечных кредитов, предоставленных в декабре 2020 года ежемесячно возрастала, тогда как общая стоимость потребительских займов падала.
Общий объем ипотечных кредитов, предоставленных в декабре 2020 года, увеличился на 1,17 млрд евро до 109,9 млрд евро, по данным Национального банка Польши (NBP). Одновременно с ростом объемов ипотечных кредитований, общая стоимость потребительских ссуд, предоставленных в декабре 2020 года, уменьшилась на 231,1 млн евро до 44,72 млрд евро.
Итак, основываясь на опыте прошлых лет и планах вышеупомянутых стран, я могу с уверенностью отметить, что несмотря на сложный период постпандемии, вопрос ипотеки становится все более актуальным во всем мире.
За прошлый год в Украине произошло много изменений, некоторые продолжаются до сих пор. Обо всем этом поговорим уже 18 марта, на Втором ипотечном форуме.