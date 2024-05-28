Як у Європі та Україні мотивують громадян споживати менш шкідливі продукти

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, сьогодні у світі налічується 1,25 млрд повнолітніх споживачів тютюну – приблизно один з п'яти. Європа займає друге місце за поширенням куріння (25,3% дорослого населення). При цьому цей регіон є лідером з вживання тютюну серед жінок — показник вдвічі вищій, ніж загалом у світі. За прогнозами, до 2030 року саме європейський континент посяде перше місце у світі за кількістю курців.

Очевидно, що уряди європейських країн не влаштовує стрімке поширення шкідливої звички серед своїх громадян. Але антитютюнові заходи не дають очікуваного ефекту, адже кількість курців, як мінімум, не зменшується. Тому в Європі зосередилися на економічному стимулюванні менш шкідливого споживання.

Тим більше, що світовий тютюновий ринок за останні роки істотно змінився. В магазинах з’явилися новітні тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) та електронні сигарети. Вони вже визнані науковцями як такі, що завдають меншої шкоди людині. Звичайно, висновків довготривалих досліджень ще не існує, адже ринок альтернативних виробів сформувався відносно недавно, але попередні дані обнадіють.

Європейських підхід

У Великій Британії комітет Палати громад Сполученого Королівства з питань науки і технологій ще у 2018 році визнав, спираючись на дані виконавчого агентства Public Health England, що електронні сигарети на 95% менш шкідливі, ніж звичайні, а ТВЕН — на 90%. При цьому "рівень оподаткування виробів, пов’язаних з курінням, має прямо відповідати ризикам для здоров’я, які вони представляють, щоб спонукати до менш шкідливого споживання. Відповідно, електронні сигарети мають залишатися найменш оподатковуваними, звичайні сигарети — найбільшим оподаткованими, а вироби з нагрівання тютюну мають займати місце десь між ними".

В Чехії, згідно з урядовою "Політикою щодо залежностей на 2023-2025", держава має встановити податки на тютюнові та нікотинові вироби так, щоб "економічно мотивувати курців сигарет переходити на альтернативи зі зменшеним ризиком".

У Фіскальному кодексі Румунії на 2022-2023 роки визначено, що продукти з нагрівання тютюну та електронні сигарети мають знижений потенційний рівень ризику. А отже, акцизи на ці продукти мають бути нижчим, ніж на звичайні сигарети.

У звіті Медичної Академії Університету кардинала Вишинського у Варшаві, розробленому на замовлення парламенту Польщі у 2023 році, міститься рекомендація в рамках третинної профілактики вже залежних курців спробувати замінити та зрештою витіснити сигарети менш шкідливими виробами (електронні сигарети, ТВЕН). Рекомендовано встановити акциз відповідно до принципу: "менше шкоди — менше податку".

У висновку Суду аудиторів Італії щодо Закону про бюджет на 2023 рік містить позитивні формулювання про зменшення шкоди від тютюну у виробах для його нагрівання. При цьому податкова політика щодо тютюнових виробів має бути диференційованою: "Рівень акцизу повинен відповідати розміру соціальної шкоди, завданої споживанням".

Аналогічні формулювання містяться в Пояснювальних примітках Уряду Австрії до Закону про податок на тютюн 2022 року. Там теж наголошують, що "принцип зменшення шкоди потрібно включити до структури оподаткування".

Закон про державний бюджет Португалії на 2024 рік реалізує підхід зменшення шкоди від тютюну (від англ. «THR – tobacco harm reduction») з ризиком продовження споживання нікотину. Документ розглядає сигарети як найбільш шкідливий спосіб споживання нікотину з найвищими податковими ставками та пропонує реструктуризацію акцизів за ступенем шкоди для організму людини.

Сьогодні країни Євросоюзу можуть визначати механізми оподаткування ТВЕН на власний розсуд. Але Єврокомісія рекомендувала встановлювати акцизи на цю продукцію за найнижчими ставками серед усіх тютюнових виробів. Тому в державах ЄС акцизи на ТВЕН в середньому на 66,3% нижчі, ніж на сигарети.

Експерти української ГО "Інститут податкових реформ" (ІПР), проаналізувавши міжнародний досвід, дійшли висновку, що стратегія державної політики, спрямована на зменшення шкоди, важлива з кількох причин й в Україні, зокрема:

допомога українцям, які хочуть кинути курити, полягає в тому, щоб надати їм менш шкідливі альтернативи сигаретам для використання як інструментів для відмови від куріння;

захист доступу до шкідливих продуктів тісно пов’язаний із схемою акцизного податку, оскільки багато з цих продуктів є замінниками звичайних сигарет;

стримуючий ефект акцизного податку на сигарети також посилюється, коли є доступніші замінники.

Що в Україні?

З появою на українському ринку ТВЕН практика оподаткування цих виробів не відрізнялася від європейської. Але вже у 2021 році акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання збільшився в 4,2 раза та зрівнявся з сигаретним. Від цього держава отримала лише короткостроковий позитивний фіскальний ефект — вже у другій половині 2021 року на ринку ТВЕН розпочалася стагнація, а в 2022-му споживання цієї продукції скоротилося більш як на 25%. Причому значна кількість споживачів не кинули курити, а переорієнтувалися на нелегальні сигарети. Таким чином, тіньовий сигаретний ринок в Україні виріс до рекордних понад 25%.

У Меморандумі з МВФ та Національній стратегії доходів до 2030 року особливу увагу приділено виконанню Україною євроінтеграційних вимог щодо акцизного податку. Уряд розробив законопроєкт №11090, що передбачає оновлення графіку підвищення акцизу на тютюнові вироби, а також переведення ставок їх оподаткування в євро. Наразі документ знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Згідно із законопроєктом, з 1 липня 2024 року мінімальний акциз на сигарети становитиме 63,45 євро на 1000 штук. Це відбудеться шляхом перерахування чинної ставки з гривні в євро. Це стосується й акцизу на ТВЕН.

Але в наступні роки підвищення податків для цих видів продукції відбуватиметься різними темпами. В 2025 році мінімальний акциз на сигарети зросте до 78 євро, а ставка податку на ТВЕН — до 70,40 євро. Протягом 2026-2028 років мінімальний акциз на сигарети зростатиме на 5% щороку, досягнувши в 2028 році 90 євро, а ставка акцизного податку на ТВЕН за цей же період підвищиться до 72 євро.

Таким чином, у 2028 році Україна отримає європейський стандарт мінімального рівня акцизу на сигарети 90 євро за тисячу штук — цей показник закріплений у Директиві Ради 2011/64/ЄС. При цьому акциз на ТВЕН буде на 20% нижчим, ніж на сигарети. Це повністю відповідатиме сучасним європейським підходам.

За даними ІПР, 47,7% українців висловили готовність переходити на менш шкідливі форми споживання тютюну, 25,8% українців вживають ТВЕН, щоб знову не почати курити звичайні сигарети, а 12,3% – розглядають ці нові тютюнові продукти як реальнийметод відмови від куріння. Така ситуація є свідченням того, що хоча наразі в Україні альтернативні тютюнові вироби не настільки актуальні (всього 3% їх вживають), проте вони доволі перспективні як альтернатива переходу на них зі звичайних сигарет.

Експерти ІПР наводять головні аргументи на підтримку зменшених акцизних ставок для ТВЕН порівняно із звичайними сигаретами:

усі країни-члени ЄС та Велика Британія ТВЕН та сигарети оподатковують за різними ставками акцизного податку, при цьому ставки оподаткування ТВЕН є значно нижчими (яскравий приклад диференціації в державному регулюванні);

ставки акцизу на ТВЕН уряд хоч і пропонує встановити на нижчому рівні за сигаретні, проте вони не зменшуються, а прогнозовано будуть зростати до 2028 року. Так, згідно з експертними розрахунками, додаткові податкові надходження до державного бюджету від запровадження різних ставок акцизу на ТВЕН складуть 3,82 млрд грн протягом 4 років – майже 1 млрд грн щороку – за рахунок зменшення нелегального ринку сигарет та перехід споживачів на ТВЕН при сталій тенденції до зменшення рівня споживання традиційних сигарет;

усі провідні бізнес-асоціації (Укртютюн, Американська торговельна палата (АСС), ЄВА, ФРУ) висловили підтримку норми щодо різних акцизів для ТВЕН та сигарет;

на відміну від традиційних сигарет, ринок ТВЕН в Україні розвивається лише в легальному середовищі (99,9%), а нелегальна торгівля такою продукцією практично відсутня через складність її виробництва, яке є високотехнологічним. Такі висновки було зроблено незалежним міжнародним дослідницьким агентство Nielsen в Україні, яке на замовлення тютюнового комітету Європейської Бізнес Асоціації у І кварталі 2024 року провело відповідне дослідження;

зважаючи на попередній аргумент, менший акциз на ТВЕН порівняно із сигаретами та зростання поширення ТВЕН призведе до зниження рівня нелегальної торгівлі сигаретами;

При цьому диференційоване оподаткування стимулює компанії до інновацій та взяття на себе зобов’язання змін, а також заохочує курців сигарет переходити на менш шкідливі тютюнові вироби.

Але є один важливий нюанс — Верховна рада досі не проголосувала за законопроєкт. До 1 липня, коли нові ставки акцизів маю набути чинності, залишилося трохи більше як місяць. І кращим аргументом у дискусії щодо необхідності запровадження диференційованих ставок акцизів на тютюнові вироби є європейська практика. Зрештою, Україна обрала курс на євроінтеграцію, і сьогодні у нас немає жодних причин звертати з цього шляху.