Иосиф Москович: Украина может стать инвестиционным клондайком

— Украина переживает не лучшие времена в экономике. Коронавирус негативно повлиял на бизнес в куда более благополучных странах, инвесторы опасаются вкладывать финансы. Почему вы в такое непростое время продолжаете работать и увеличиваете свое присутствие в Украине? Можете раскрыть свой секрет, ведь многие эксперты заявляют о грядущем падении рынка недвижимости?

— Особого секрета здесь нет. Коронавирус — временное явление. Да, это верно, что в ближайшее время будет падение рынка недвижимости. Но я считаю, что кризис имеет искусственный характер и рынок недвижимости восстановится быстрее чем в предыдущие кризисы и неизбежно наступит фаза его роста.

К тому же, Украина прекрасная страна с большими возможностями для развития. Она мне очень нравится. Здесь очень умный и трудолюбивый народ с огромным потенциалом. Я уверен, что со временем это будет одна из лучших европейских стран. Я бы сказал, что здесь будет лучше чем в США. И мне бы также хотелось внести свой маленький вклад в ее развитие и процветание.

Важно и то, что, после избрания президентом страны Владимира Зеленского мы увидели и уверены в этом, что он и его команда искренне стремятся построить процветающую Украину. И, безусловно он это хочет сделать, в том числе, и с помощью западных инвестиций, создав для этого соответствующие условия. И в этом мы ему самые лучшие помощники. Да, и мэр Киева Виталий Кличко много усилий прилагает, чтобы столица была инвестиционно привлекательной. По этому я убежден, что у Украины есть все возможности, чтобы стать инвестиционным клондайком.

В своих решениях я исхожу из того, что многочисленные исследования специалистов в абсолютно разных странах мира, с разным уровнем экономики, показывают, что поколение так называемых миллениалов — людей, которым сейчас до 30–35 лет, — уже редко покупает дома. На самом деле, они не делают сверхдорогих покупок вообще. Новое поколение не склонно разделять материальные накопительные ценности своих родителей, заключающиеся в стремлении "откладывать свое счастье на завтра".

Одним из самых современных проектов зданий подобного типа как раз и есть наш проект 50Авеню

Новое поколение переходит к более духовно богатой модели построения жизни, где приоритет отдан не материальным ценностям, а эмоциональным, которые заключаются во впечатлениях и воспоминаниях о путешествиях, занятиях спортом, досуге, смене обстановки, места работы, жительства, хобби, партнеров, друзей.

Этот тренд как нельзя лучше гармонирует с модой на так называемые многофункциональные доходные дома. Одним из самых современных проектов зданий подобного типа как раз и есть наш проект 50Авеню, который соответствует лучшим мировым стандартам и, по моему мнению, не имеет аналогов в Украине.

Я все это хорошо понимаю. По этому, на ряду с возможностью арендовать жильё в доходном доме, мною разработана программа отсрочки платежа на 10-12 лет за приобретенное жилье. К тому же, эта программа не предусматривает дополнительного привлечения других финансовых учреждений в процессе приобретения жилья.

Таким образом, вместо того чтобы всю жизнь копить на приобретение жилья, отказывая себе в реализации своих мечтаний, молодой человек получает возможность либо арендовать жилье, либо приобрести его с отсрочкой платежа на 10-12 лет и жить сейчас там, где он хочет и в достойной обстановке. При этом он имеет возможность получать жизненные блага (путешествия, хобби, спорт, общение с друзьями и т.п.) сегодня, а не завтра.

У такого человека остается возможность откладывать часть денег на достойную обеспеченную старость, положив их в негосударственный пенсионный фонд или на депозит или покупая паи объектов недвижимости, в состав имущества которого входит доходный дом. Этому тренду также способствует повсеместное развитие IT-сервисов, позволяющих как арендаторам, так и арендодателям быстро и бесхлопотно найти/сдать/оплачивать жилье.

— Вы сейчас описали картину, которая отсутствует на отечественном рынке. Но ведь инвестор - не меценат. Его цель - получение прибыли. Так в чем преимущества многофункциональных домов?

— Помимо прибыли от аренды и потенциально возможного рыночного роста цены, в домах подобного типа могут быть иные статьи притока прибыли — например, услуги по эксплуатации жилья, дополнительные услуги, такие как кредитование проживания, общепит, бытовые, развлекательные, магазины, офисные помещения, конференцзалы.

Вот представьте, насколько это удобно: Вы арендуете квартиру, а офис, где Вы работаете — расположен всего несколькими этажами ниже. А на первом этаже -— супермаркет, аптека, салон красоты, стоматкабинет... И подземный паркинг в наличии. Ваша жизнь становится комфортнее, а значит - качественнее.

Чем более зрелым будет становиться рынок доходных домов, тем более выгодным станет он для обеих сторон. Жильцы получат рыночную цену проживания и высокий сервис, а самое главное — свободу выбора жилья на всей территории Украины. Инвесторы получат приемлемый долгосрочный стабильный доход, снизят риски по затовариванию рынка и вакансии арендуемых помещений, избегут излишних жестких требований корпоративных арендаторов.

Девелоперы жилья получат новую целевую аудиторию покупателей, которых они раньше не знали. Это инвестиционные фонды, специализирующиеся на доходных домах. Они обладают такими конкурентными преимуществами по отношению к розничным покупателям, как покупка большими лотами, предварительные сделки, то есть покупка до того, как объект построен, и т. п. Новые покупатели предъявят более высокие требования, нежели физические лица, а высокие требования делают товар конкурентоспособным и устойчивым к кризисам, потому что даже в кризис качественная вещь всегда продается.

— Вы недавно упомянули, что ведете переговоры об открытии офиса- представительства нескольких зарубежных издательств в вашем комплексе 50Авеню. Не могли бы рассказать подробнее об этом? Что может заинтересовать их в Украине?

— Да, действительно мы намерены провести переговоры с издательством DOM publishers. Оно специализируется, в частности, на книгах и альбомах о архитектуре.

Ежегодно уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры Моника Грюттерс (Monika Grütters) вручает издательствам государственную премию Deutscher Verlagspreis.

В этом году среди трех победителей - берлинское издательство DOM publishers, которое выпускает книги, альбомы, практические пособия и монографии по архитектуре... Это книги о знаменитом доме Мельникова, о творчестве Сергея Чернышева, одного из ведущих зодчих, который во многом определил архитектурный облик современных городов, о Борисе Иофане, о пропагандистской мозаике в Украине... Среди авторов — искусствоведы, историки архитектуры и фотографы из Украины, других стран бывшего СССР.

Вот один из примеров — альбом Евгения Никифорова "Декоммунизация: украинская советская мозаика", выпущенный совместно с киевским издательством Osnovy Publishing. Но это конкретный пример. В целом же 50 Авеню на Шулявке создаёт условия для размещения ведущих мировых компаний, которые в свою очередь также привлекут в Украину немалые инвестиции. Говорить какие это будут кампании из этических соображений мне бы сейчас не хотелось. Но могу заверить - они одни из известных компаний входящих в ТОП 500 компаний США.

— Недавно в СМИ прошла информация о создании международной инвестиционной платформы по инициативе Exon Capital Group. Расскажите, кому и зачем она нужна, чем полезна?

— Я уже говорил в начале нашей беседы, что мы верим в президента Зеленского и хотим ему оказать помощь в его благородных делах. Мы видим со стороны, что мешает западным компаниям активно размещать свои средства. Мы видим, что мешает успешному развитию строительной отрасли. По-этому, по сути наша компания инициировала создание площадки для обмена опытом среди инвесторов, которые уже работают в Украине или собираются открывать здесь свои представительства. Ведь не секрет, что украинское законодательство все еще не во всем соответствует международным стандартам, и поэтому инвесторы часто сталкиваются с проблемами, которые им непонятны. Особенно это касается строительной отрасли, где законодательные нормы во многом носят еще советский характер.

По нашему мнению, их необходимо приводить к европейским нормам и стандартам. Это в значительной мере будет способствовать притоку инвестиций в строительную отрасль. Знаю, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернишов прогрессивный человек, он западник и мы готовы дать свои предложения в этом направлении. Поэтому мы, совместно с нашим давним партнером, юридической компанией израильского адвоката Авраама Лалума, решили объединиться для защиты прав и интересов инвесторов.

Авраам Лалум имеет огромный опыт в этой сфере деятельности, представительства его компании работают в 15 странах мира. Те, кто уже присоединяется к работе нашей платформы могут вносить свои предложения по усовершенствованию инвестиционной привлекательности Украины. Кстати, осенью мы планируем провести форум, где будут представлены предложения ведущих инвестиционных компаний, именно для Украины.

— Какие по вашему мнению существуют еще направления для привлечения инвестиций в Украине?

— Как, наверное, любому современному человеку, особенно с "техническим складом ума", как у меня — мне очень интересны все новые технологии. Сектор IT очень привлекателен для привлечения инвестиций, практически ежемесячно на рынке возникают сотни IT-компаний, и при этом потребность в них не снижается, особенно в условиях карантина.

К примеру, в 2019 году в мировом рейтинге стартап-экосистем Украина заняла 31 место, а Киев занял 34 место среди тысячи городов в рейтинге StartupBlink, то есть за 2 года поднялся на 29 позиций, обогнав стартапы Хельсинки, Мюнхена, Шэньчжэня и других. Сейчас интеллектуальный потенциал и возможности гибкого ведения бизнеса в ИТ-сфере Украины расцениваются инвесторами как крайне привлекательные. И в эту отрасль я также собираюсь инвестировать серьёзные средства.

Как изменится экономика нашей страны и станет ли Украина "инвестиционным клондайком" — зависит не только от ситуации в мире, но и от позиции украинской власти

Надеемся, что Кабмин воспользуется огромным практическим опытом международных компаний и создаст максимально благоприятные условия для притока инвестиций в нашу страну.