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Хто ти у світі техніки? Тест за підтримки "Фокстрот"

Автор: Спецпроект
Хто ти у світі техніки? Тест за підтримки "Фокстрот"
тест
Хто ти у світі техніки?
Тест за підтримки "Фокстрот"
Спецпроєкт РБК-Україна
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Звички з гаджетами - як тест на особистість: зарядка на 1% або порядок у папках можуть сказати про тебе більше, ніж психолог.
Пройди тест РБК-Україна та "Фокстрот" і дізнайся, хто ти: майстер багатозадачності, людина-павербанк чи домашній технолог-любитель?

Дай відповідь на 10 питань:

1. Який вигляд має твій робочий стіл на комп'ютері?

Все розкладено по папках. Папка в папці. Папка для папки.
У тебе порядок, навіть якщо навколо хаос. Майже японський мінімалізм і стоїцизм.
87 скриншотів, 12 документів "новий_фінал_остаточний_правки(2)"
Творчий безлад - теж система. Просто ніхто її не розуміє, крім тебе.
Один файл. Бо робочий стіл - це просто шпалери.
Візуальний спокій - твоя релігія. І трохи ліньки шукати файли.
Хаос, але мій хаос. Я все знаходжу інтуїтивно.
І хоча твої файли живуть за власним маршрутом, завжди приходять у точку B.

2. Як ти заряджаєш телефон?

На 100% перед сном завжди.
Зарядка - як дисципліна: стабільно та впевнено.
Чекаю, поки залишиться 1%, і тоді панічно шукаю розетку.
Адреналін - твоє друге джерело енергії.
Я зтих, хто заряджає на 56%, просто, бо так відчуває.
Інтуїція - головний адаптер. Заряджаєш, як живеш.
У мене павербанк завжди в сумці. Я серйозно до цього ставлюся.
Ти як людина резерв готовий до будь-якого відключення.

3. Який у тебе режим сну?

Лягаю до 23:00, сплю 8 годин, як айфон після апдейту.
Здається, ти мрія сомнолога та приклад для багатьох "нічників".
Після 02:00. Бо Reels, меми та "ще одна серія".
Ніч - час для прокрастинації та контенту. І крапка.
Сплю, коли дитина спить. Або коли техніка не шумить.
Вибирай хоча б тиху техніку, щоб мати змогу хоч трохи виспатися.
Засинаю з телефоном в руці, прокидаюсь - він уже на мені.
Ти засинаєш, як відключається Wi-Fi - несподівано і не надовго.

4. Що для тебе ідеальний ранок?

Сніданок, кава та новини на планшеті.
Твій ранок - це Pinterest. І трошки стрічка РБК-Україна.
Кофеїн + зарядка від будильника, який вже вісім разів відклали.
Щоб звук будильника не був персональним жахом, вибери приємну мелодію. Або взагалі вимкни його.
Ранковий дзвінок у Zoom без відео.
Так, говорити зранку з людьми - не завжди приємна річ. Але хоча б можна вимкнути камеру.
Я вранці не функціоную без кавомашини. І крапка.
Кава для тебе не напій, а обов'язкова умова для запуску системи.

5. Як ти дивишся фільми вдома?

Тільки на великому телевізорі з колонками. І попкорном.
А ти кінофан із серйозними вимогами? Дай вгадати: і тільки в HD?
Ноутбук, ковдра, серіал - класика виживання.
По-домашньому та з комфортом. Спробуй додати ще чашку улюбленого напою та рідну людину поруч. Рецепт, який завжди спрацьовує.
У TikTok - 47 частин по одній хвилині.
Припускаємо, що часу на перегляд повноцінного фільму в тебе немає. Якщо так, тоді ти просто майстер тайм-менеджменту!
Вмикаю для фону, поки щось готую.
Серіали в тебе грають роль шпалер. Звичні й на фоні.

6. Як ти прибираєш?

Робот-пилосос - мій головний союзник.
Підтримуємо! Нехай техніка сама все зробить, а потім ще й подякує, що дали їй простір для самореалізації.
Пилосос у мене як домашній тренажер.
Непогана стратегія: і в домі чисто, і в спортзал ходити не потрібно.
Прибирання - це музика і танці зі шваброю.
Сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза, а в тому, щоб вчитися танцювати під дощем. І з пилососом.
Я не прибираю. Я перекладаю речі з місця на місце.
Від перестановки доданків сума не змінюється, але не в цьому випадку. Переклав - і стало свіжіше.

7. Що завжди є у твоїх навушниках?

Подкасти, які я не встигаю дослухати.
Ти та людина, яка знає багато подкастів і може порадити на будь-який смак, але сама їх не слухає.
Плейлист "Я знімаюся в мелодрамі й плачу у вікно".
Твої навушники знають про тебе більше, ніж психотерапевт.
Робочі дзвінки з двома "перепідключеннями".
Специфічний смак у музиці, якщо чесно… Але, напевно, у тебе круті комунікативні навички.
Все підряд. Мій ритм життя - це мікс без діджея.
Ти аудіоверсія життя. Все й одразу, головне - з ритмом.

8. Яке кухонне диво змінило твоє життя?

Мультиварка - богиня часу.
Ти довіряєш техніці. І гречка тебе не підводить.
Аерогриль. Більше не смажу в олії.
Ти готуєш із хрустом і користю. Без компромісів.
Тостері кавоварка - головна пара в моєму домі.
Ти готуєш із хрустом і користю. Без компромісів.
Я досі грію все в чайнику. Не судіть.
Життєвий хакер рівня чайник. Але не зважай. Головне, що працює й тобі комфортно.

9. Який у тебе ноутбук?

Новенький і потужний - люблю швидкість.
У тебе все летить - і браузер, і дедлайни. Дивись, тільки ти не злети від таких обертів.
Ветеран. Знає всі мої секрети.
Він уже як член сім'ї. Я навіть не знаю, як вибирати іншого. Тому буду з ним аж до повного вимкнення екрана.
Мені дали на роботі - я не вибагливий.
Вміння бути мобільним і підлаштовуватися під обставини - це круто. Але час від часу розставляй свої кордони.
Планую купити, але щоразу обираю щось інше.
Ох, це коло вічного пошуку ідеального. Можливо, таких існує, але підходящий ноут ти точно колись знайдеш!

10. Як поводишся з технікою?

Чищу екран ганчірочкою раз на тиждень.
Твій девіз: стався до техніки так, як хочеш, щоб вона працювала. Майже життєва філософія.
Усі пульти - без батарейок. Як і завжди.
Ти любиш, щоб десь залишалася нотка неідеальності й простір для творчості. Похвально.
Мені здається, вона трішки на мене ображається.
Спробуй зробити для неї щось приємне. Наприклад, помити або почистити. Кажуть, гаджетам подобаються красиві жести.
Я з нею розмовляю. І вона працює. Іноді.
Між тобою й технікою існує певний зв'язок. Схоже, ти як принцеса з мультиків Disney - тільки свиснеш, і вся монітори вже загорілися.
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