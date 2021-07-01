Десятки уголовных дел. В чем обвиняют мэра Каменского Белоусова и его команду

На мэра Каменского Андрея Белоусова и его команду открыто более десятка уголовных дел (фото: "Мост")

Мэрия города Каменского в Днепропетровской области постепенно становится "рекордсменом" по количеству уголовных дел, заведенных на ее чиновников и руководителей. С начала 2021 года Национальная полиция ведет более десятка уголовных производств.

В основном они касаются растраты и присвоению имущества, злоупотребления служебным положением и получения неправомерной выгоды, то есть взяток. Масштабы нарушений со стороны команды мэра Андрея Белоусова в Каменском поражают. Точно так же как и поражает инфраструктура города, бюджет которого составляет ни много ни мало – 2,3 млрд гривен.

Пока что в уголовных делах фигурируют заместитель Белоусова Константин Саусь, руководство подразделений горсовета, директор КП и известный в городе бизнесмен, и по совместительству кум мэра, Александр Иванов. Однако почти во всех скандальных историях упоминаются одни и те же чиновники, компании и предприятия. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Присвоить 8 млн на сквере

Одним из ярких эпизодов того, как работает коррупционная сеть в мэрии Каменского, стал многомиллионный ремонт сквера в центре города. По факту присвоения 8 млн гривен бюджетных средств уже открыто уголовное производство полицией Днепропетровской области совместно с Днепропетровской областной прокуратурой.

Расследование установило, что в преступной схеме фигурировал заместитель мэра Каменского Константин Саусь. В начале мая в его служебном кабинете произошли обыски.

Следствие установило, что во время проведения ремонтных работ в городском сквере в акты выполненных работ вносились ложные сведения. Остальных участников схемы в мэрии Каменского полиция продолжает вычислять.

Местные журналисты провели свое расследование и восстановили всю цепочку событий, а также вскрыли схему того, как именно похищались деньги из бюджета на ремонте сквера.

Так, в Каменском горсовета была создана сеть фирм-прокладок, оформленных на одного и того же человека – Александра Лисовца. Через его предприятия ООО "Буд-Рем Сервис", ООО "Строительная компания "Билдинг Буд" и выводились деньги. Эти компании выигрывали все крупные подряды по ремонту городской инфраструктуры – и по реконструкции сквера, и по укладке брусчатки, и строительству стадиона. Примечательно, что уставной капитал этих фирм составил всего 500-1000 гривен, и были они созданы буквально накануне начала реконструкций. Что и вызвало подозрения в их фиктивности.

Таким образом, за короткие сроки из городского бюджета Каменского на фирмы-прокладки было выведено более 100 миллионов гривен.

Например, "Строительная компания "Билдинг Буд" освоила целых 78,5 млн гривен из бюджета Каменского. Укладка брусчатки вдоль трамвайных путей обошлась горожанам в 13,4 миллиона гривен, стадион в 31,4 миллиона, приют для животных – 11,2 миллиона.

В свою очередь, "Буд-Рем Сервис" освоила 46 миллионов. Ремонт сквера по проспекту Свободы обошелся в 30,3 миллиона гривен, обустройство площадок под мусорные баки – 4, 4 миллиона, текущий ремонт элементов благоустройства (лавочки и т.д.) – 3,3 миллиона.

Впрочем, реконструкция и благоустройство остались фактически только на бумаге. Плитка в сквере была уложена плохо, да еще повлияла на водоотвод при осадках – улицы стало регулярно затапливать после дождей.

Интересно, что субподрядчиками, которые поставляли стройматериалы для ремонта сквера стали предприятия членов партии "Бджола", которую возглавляет мэр Каменского Белоусов. Таким образом, в городе сформировался "партийный подряд" из лиц, не только лояльных, но и полностью зависимых от городского головы.

Мэр Каменского Андрей Белоусов (фото: politica.com.ua)

Земельные участки для Белоусова

Еще одна история, открывающая методы управления городом от Андрея Белоусова, касается дорогих участков коммунальной земли в центре Каменского. Выяснилось, что Белоусов выбрал лучшее и продал…сам себе. Для этого были использованы подставные компании.

Так, 28 апреля 2021 года на сессии Каменского городского совета депутаты во главе с мэром проголосовали за разрешение продать участок в центре города по адресу пр. Шевченко, 4-В компании "Укрконсалтинг груп", руководителем которой является некий Даниил Хомуха. Фирма, занимается торговлей медицинскими и фармацевтическими товарами, а также консультациями по вопросам коммерческой деятельности. Участки при этом планировались под установку МАФов.

Согласно данным YouControl, 30-летний Даниил Хомуха возглавляет сразу несколько компаний – до недавнего времени был совладельцем созвучной фирмы "Консалтинг Менеджмент", в 2019 году основал строительную фирму "БудРиелт плюс", а также является директором ООО "Каменский речной порт". Впрочем, довольно быстро стало известно, что Хомуха – далеко не "селфмейдмен", а все пути, как и раньше, ведут к мэру Белоусову.

Белоусов не особо пытался скрывать свою связь с предпринимателем, получившим участок земли в центре. В своей декларации о доходах за 2020 год он показал дивиденды в размере 1 млн 110 тыс. гривен, которые его жена Анастасия получила от той самой "Консалтинг Менеджмент", где Хомуха был одним из совладельцев, а сама Анастасия и кум Белоусова Александр Иванов являются учредителями.

7 мая полиция открыла уголовное производство по факту самовольного строительства на участках земли по адресу пр. Шевченко, 4-В.

"Добробут" мэра за счет каменчан

Помимо этого, мэр Каменского и его команда создали схему вывода бюджетных средств, а также денег, которые выплачивают жители города в качестве квартплаты, на счета частных компаний. Неудивительно, что жилой фонд города находится в катастрофическом состоянии – финансов на него просто не хватает, поскольку миллионы оседают в карманах городских чиновников.

За полгода своего существования "Добробут" совершил лишь одну открытую закупку – рекламу на лояльном к мэру радио "МиКомп". В то же время десятки миллионов гривен из местного бюджета ушли совсем в другом направлении.

Например, только за один месяц на созданное в начале 2021 года ООО "Аварийная служба города" было выведено 6,2 млн гривен. Департаментом ЖКХ мэрии перечислял эти деньги равными частями по 49 тысяч 900 гривен по прямым договорам и без конкурса. А работы при этом в большинстве домов, откуда приходили заявки, не выполнялись.

В то же время Белоусов рассказывал о том, что муниципальная структура выполнила 12000 заявок. Судя по всему, фальшивые заявки в мэрии прикрывали такими же фальшивыми актами выполненных работ. В итоге уже по 10 адресам из данного списка открыты уголовные производства по ст. 364 и 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Впрочем, "Аварийная служба города" снова победила в тендерах на общую сумму в 12,6 миллиона гривен, которые провел Департамент ЖКХ и строительства Каменского горсовета 11 мая. Речь снова идет о ремонтах внутридомовых сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Как сообщают каменские журналисты, при этом чиновники Каменского горсовета просто скопировали объемы работ из одного тендерного предложения в другое.

"Согласно их логике, в Днепровском, Южном и Заводском районах города везде одинаковый метраж труб, количество вентилей, кранов и вообще всего. Да, и правда, зачем париться? Работы-то никто и не собирается выполнять. Задача одна – перевести деньги на ООО "АСМ", - отмечает местное издание "Наш репортер".

Однако, это лишь часть скандалах, в которые угодили мэр Андрей Белоусов и его команда. По каждому из них уже заведено уголовное дело. Но уже не возникает сомнений, что если копнуть глубже, то найдутся и новые случаи, когда нынешние власти города грабят своих же земляков и постоянно улучшают свое благосостояние.

Например, мэр Каменского Белоусов в своей декларации за 2020 год указал, что его жена Анастасия иногда временно проживает в столичной квартире по ул. Антоновича, 39, которая принадлежит гражданке Галине Левенец. Впрочем, городской голова забыл упомянуть, что гражданке Левенец – его теща, и живет она в Каменском. Откуда у 70-летней тещи, которая работала бухгалтером, появилась квартире в центре Киева стоимостью не менее 6 миллионов гривен?

Также жителям Каменского хотелось бы получить ответ от правоохранителей на свои многочисленные вопросы по поводу деятельности городского головы. Конечно же, этому должно помочь не только внимание полиции к коррупционным схемам команды Белоусова, но и максимальное освещение злоупотреблений в медиа.

Кроме того, журналисты уже описывали случаи, как мэрия во главе с Белоусовым наживалась на пандемии. Так, в январе 2021 Управление здравоохранения Каменского городского совета выступило заказчиком целого ряда закупок для обеспечения больниц города средствами для лечения COVID-19. Был подписан ряд договоров на покупку дезинфицирующих средств, комбинезонов биологической защиты, а также медицинских масок. В итоге все необходимое было закуплено буквально втридорога. Общая сумма ущерба, нанесенного территориальной общине города Каменское его же властями, по приблизительным подсчетам, может составлять порядка 2 миллионов гривен.

Также журналисты обратили внимание на существование в городе незаконной свалки, которая травит жителей Каменского при абсолютном игнорировании проблемы со стороны мэра. По полигону бытовых отходов было даже вынесено судебное решение, которое запрещает ее функционирование без документов. Но решения судов не смутили городские власти. По неисполнению решения суда полиция тоже открыла уголовное производство.

К чему приведут все эти уголовные производства – пока вопрос открытый.