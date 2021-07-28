Дела против мэра Каменского: дорожные схемы и полезные связи

Мэр города Каменского Днепропетровской области Андрей Белоусов – фигурант многочисленных коррупционных скандалов, по которым правоохранители области уже завели десятки уголовных дел. Более того, как удалось выяснить местным журналистам, Белоусов не проживает в Каменском, а ездит туда на работу из Днепре. Подробнее о схемах по освоению бюджета города, за которым могут стоять люди мэра, и о его полезных связях – в нашем материале.

Состояние городской инфраструктуры, дорог, коммунальных объектов Каменского можно описать одним словом – разруха. Хотя годовой бюджет города составляет вполне солидные 2,3 млрд гривен. С 2015 года, когда Андрей Белоусов стал мэром города, ситуация не только не улучшилась, а даже стала хуже. С этим также связан и возросший с начала года интерес правоохранителей и центральных медиа к делам команды мэра.

В частности, к хищениям на миллионы гривен на обустройстве сквера и закупкам втридорога необходимых медицинских средств для борьбы с COVID-19, историям с карманными коллекторами, которые выбивали долги из каменчан и параллельно зарабатывали деньги для приближенных мэра, продажам коммунальной земли фирмам, близким к Белоусову, выводу миллионов через компанию "Аварийная служба города" за несуществующие ремонты городской инфраструктуры, и, наконец, многомиллионной афере с сетью коммунальных аптек, куда за деньги горбюджета закупались медпрепараты у друзей мэра.

Однако, все вышеперечисленное – далеко не предел. С каждым днем появляются все новые и новые факты незаконной деятельности мэра Каменского и приближенных к нему чиновников.

Полезные связи

8 июля по инициативе Каменского горсовета, к фирме "Блок ЛТД" с корейскими инвестициями, которая занимается переработкой отходов металлургических заводов в области и годами признавалась одним из лучших налогоплательщиков области, нагрянули прокуроры с полицией и провели обыски на производственных площадках и офисах.

Была изъята офисная техника и документы, заблокировали работу и поставили под угрозу выполнение поставок продукции иностранным покупателям.

Как оказалось, родной брат мэра Каменского Юрий Белоусов – работает в Офисе генпрокурора. И, по данным местных журналистов, охотно пользуется телефонным правом из столицы, если вдруг на местах возникают проблемы.

О том, как близки Белоусов и Иванов, говорит и невероятная щедрость мэра по отношению к другу. В 2018 году коммунальным предприятием Каменского городского совета "Теплосети" было передано компании "Трейд Инвест Холдинг" в аренду здание котельной, расположенной на территории городской больницы №7. Здание общей площадью 219,4 м 2, с установленной арендной платой – всего 1 грн/м2, то есть всего 219,4 грн в месяц.

Далее "Трейд Инвест Холдинг" начала получать бюджетные средства от "Каменской больницы №7" за тепловую энергию, выработанной в арендованной котельной. Владелицей этой компании является 74-летняя Иванова Валентина Гавриловна, мама Александра Иванова.

При этом городской голова и его друг пошли еще дальше – "Трейд Инвест Холдинг" взяла в аренду более 20-ти котельных по всему городу за такую же плату – 1 грн/м2. Последний договор с Каменским городским советом эта фирма заключила 11-го апреля 2021 года. Срок окончания договора – в 2031 году.

Дорогие дороги

Одна из самых излюбленных схем по освоению местных бюджетов – при ремонте дорожной инфраструктуры. Ранее именно таким образом на одной лишь повторной установке светофора в центре города фирма сына экс-советника Андрея Белоусова Василия Белобородова "Горсвет плюс" заработала сразу 6,1 миллиона гривен. Все необходимые договора были заключены в период карантина. С центральной площади убрали вполне рабочие светофоры в связи необходимостью освободить место под МАФы. Всего за короткий срок существования компания получила 117 млн гривен средств местного бюджета.

Новый светофорный скандал продолжается прямо сейчас. 3 июня 2021 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Каменского горсовета и компания "Снабэлектро" подписали договор на выполнение проектно-сметной документации по объекту: "Строительство светофорного объекта по адресу: г. Каменское, Елизаветовское шоссе". В договоре указано, что изготовление проектно-сметной документации должно быть закончено до 18 июня 2021, а строительная экспертиза должно состояться до 30 июня 2021 года. Однако, уже 10 июня 2021 года мэр Каменского Андрей Белоусов лично перерезал ленточку на открытии на Елизаветовском шоссе светофорного комплекса. То есть, фактически, светофор был установлен без изготовленного и утвержденного проекта и прохождения государственной строительной экспертизы, а также без заключения договора на проведение работ.

Мэр Каменского Андрей Белоусов (фото: most-dnepr.info)

Параллельно с этим, в мэрии не забывали зарабатывать на строительстве и ремонте дорог. Фирма-монополист одногруппника Белоусова Вадима Ермоленко "Укравтобуд" завышала стоимость ремонта в среднем на 20%. Только на пяти последних тендерах по ремонту дорог в Каменском город мог бы сэкономить более 4 млн гривен.

В целом, "Укравтобуд" стал практически монополистом в осваивании бюджетных средств на дорожных работах в Каменском. Только за последние 3 года Департамент ЖКХ Каменского горсовета заключил с этим предприятием договоров на 138 млн гривен.

Например, в марте 2021 года был объявлен один общий тендер на 20 млн гривен: "Текущий ремонт дорожного покрытия на общей территории г. Каменское" без указания, где конкретно будут проводиться работы.

Чиновники Департамента ЖКХ сразу же объявили шесть отдельных тендеров на работы, которые явно дублировали вышеуказанную процедуру закупки: "Текущий ремонт дорожного покрытия на территории Южного района г. Каменское" – 4,2 млн гривен; "Текущий ремонт дорожного покрытия на территории Заводского района г. Каменское" – 4,2 млн гривен; "Текущий ремонт дорожного покрытия на территории Южного района г. Каменское" – 4,25 млн гривен; "Текущий ремонт дорожного покрытия на придомовой и внутриквартальной территории г. Каменское" – 20 млн гривен; "Текущий ремонт дорожного покрытия на плотине ГЭС в г. Каменское" – 4,22 млн гривен; "Текущий ремонт дорожного покрытия мостового перехода через р. Днепр в г. Каменское" – 4,2 млн гривен. При этом, кроме связанного с Белоусовым "Укравтобуда" на тендер подалось предприятие, предложившее выполнить тот же объем работ, но на 20% дешевле, но победителем в мэрии объявили именно "Укравтобуд". По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), которая предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, как удалось раскопать местным журналистам, в Каменском усилиями мэра и приближенных к нему была создана сеть фирм-прокладок, оформленных на одного и того же человека – Александра Лисовца. Через его предприятия ООО "Буд-Рем Сервис", ООО "Строительная компания "Билдинг Буд" и выводились деньги. Эти компании выигрывали все крупные подряды по ремонту городской инфраструктуры – и по реконструкции сквера, и по укладке брусчатки, и строительству стадиона.

Примечательно, что уставной капитал этих фирм составил всего 500-1000 гривен, и были они созданы буквально накануне начала реконструкций. Что и вызвало подозрения в их фиктивности. В итоге за короткие сроки из городского бюджета Каменского на фирмы-прокладки было выведено более 100 миллионов гривен. Компания "Билдинг Буд" освоила целых 78,5 млн гривен из бюджета Каменского. Укладка брусчатки вдоль трамвайных путей обошлась горожанам в 13,4 миллиона гривен, стадион в 31,4 миллиона, приют для животных – 11,2 миллиона. "Буд-Рем Сервис" освоила 46 миллионов.

Помимо всего вышеперечисленного, Белоусов не забывал и о своей официальной зарплате. Так, за 2020 год городской голова официально получил 812 тысяч 388 грн, о чем сам сообщил в своей декларации. Средняя зарплата в Каменском всего 9 904 грн. Белоусов же получает больше, чем мэра Киева Виталий Кличко, который заработал на должности в 2020 году всего 517 579 гривен.

Кроме того, еще в 2017 году жена мэра Анастасия стала владелицей фирмы "Union AAA Corp", зарегистрированной в США, в помещении №103 торгового центра "FOOTHILLS BLVD". При том, что в 2020 году Анастасия Белоусова задекларировала доход от предпринимательской деятельности чуть меньше миллиона гривен.