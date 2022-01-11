5 мифов о беттинге – как отличить правду от вымысла

Индустрия азарта вызывает неподдельный интерес у все большего количества людей, и вместе с тем – обрастает многочисленными мифами. Сегодня мы развеем самые популярные из них.

С чем связан рост популярности ставок на спортивные события? Эксперты объясняют – поскольку спорт вдохновляет и объединяет людей по всему миру, культивируя дух здорового соперничества и стремления к победам, логично, что и сфера беттинга становится неотъемлемой частью этого развлечения, как способ добавить остроты ощущениям во время просмотра спортивных событий.

С другой стороны – в индустрии азарта существует немало заблуждений, которые неблагоприятно отражаются на ее имидже.

Где правда, и в чем вымысел? Давайте разбираться.

Миф 1. Букмекеры не предпринимают никаких действий для предотвращения развития лудомании

На самом деле, легальные букмекеры заинтересованы в определении игроков с нетипичным поведением. Для этого операторы азартных игр разрабатывают программное обеспечение, которое анализирует активность игрока. И в случае ее обнаружения оператор может ограничить доступ к игре. Крайняя мера – это внесение игрока в реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

Почему такие игроки невыгодны букмекерам? Любая компания заинтересована в построении стабильных и доверительных отношений с клиентами, которые будут оставаться лояльны к ней долгие годы. Так и для легальных букмекеров. Им невыгодно, чтобы пользователь отдавал последнее или одалживал. Человек должен понимать, сколько он готов потратить на развлечения такого рода. Поэтому букмекерские компании, которые ведут свою деятельность в соответствии с законом и принципами ответственной игры, заинтересованы в проведении образовательных и информационных кампаний для разъяснения сути ответственной игры, чтобы предупредить появление игровой зависимости.

В Украине на сегодняшний день существует лишь один легальный букмекер – компания Parimatch Ukraine, которая запустила масштабную коммуникационную платформу, посвященную ответственной игре "Болей сердцем – играй головой". Амбассадором проекта стал абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, золотой призер Олимпиады-2012 Александр Усик.

Еще одной инициативой букмекера стало партнерство с британской компанией Gambling Therapy, которая предоставляет бесплатный онлайн-сервис психологической поддержки игрокам или членам их семей. В Великобритании этот сервис работает уже более пятидесяти лет, а с ноября 2021 года благодаря Parimatch Ukraine стал доступен и украинцам.

Миф 2. В интернете – сплошные мошенники

Наличие мошенников никто не отрицает: авантюристы с желанием легкой наживы за счет более доверчивых людей встречаются повсеместно, и интернет не исключение. Для того чтобы от них обезопаситься, следует воспользоваться несколькими полезными советами:

во-первых, проверяйте наличие лицензии на ведение деятельности, будь то букмекерская компания или онлайн-казино.

во-вторых, обращайте внимание на репутацию компании – насколько долго она существует на рынке, выполняет ли финансовые обязательства перед клиентами, прозрачность проведения транзакций.

в-третьих, соблюдайте правила игры, которые в обязательном порядке размещает организатор азартных игр, и придерживайтесь принципов ответственной игры.

Только на легальной платформе игрок может быть уверен в честных и прозрачных правилах игры, в надежности выплат выигрышей и безопасности данных.

Миф 3. Букмекеры "грешат" договорными матчами и турнирами

В реальности договорные матчи невыгодны для букмекера, ведь они организовываются как раз для того, чтобы обмануть компанию. Более того, они наносят букмекерам не только материальный, но и репутационный ущерб. Поэтому лицензированные и добросовестные букмекерские компании по всему миру объединятся для борьбы с договорными матчами и турнирами. К тому же, в каждой такой компании есть служба безопасности, которая мониторит необычные паттерны ставок, которые могут говорить о договорном характере матча, и при необходимости снимает его с линии и сообщает о нем в международные объединения букмекеров и федерации.

21 октября 2021 года компания Parimatch Ukraine подписала меморандум с Министерством молодежи и спорта Украины о борьбе с договорными матчами и ставками. Это событие стало важным совместным шагом в нахождении баланса интересов государства, спортивного сообщества, бэттинга и игроков, а также развития честного спорта в Украине.

Миф 4. Чтобы выигрывать, надо быть экспертом в спорте и беттинге

Спортивная осведомленность не гарантирует постоянных и крупных выигрышей, ведь предсказать итог игры невозможно. Да, есть вероятность, статистика, некоторые объективные факторы, но в том и суть азартных игр – риск и ожидание того, как ситуация может измениться в любой момент.

Экспертность в беттинге также не является синонимом точного прогноза. Даже если игрок является признанным экспертом в каком-либо виде спорта, это не означает, что он гарантированно выиграет. Новым игрокам следует ответственно относиться к правилам спортивного пари, а также изучить тонкости, с которыми они могут столкнуться при составлении прогнозов — это способствует тому, чтобы игра была успешной и приятной.

В любом случае не стоит забывать о том, что ставки – это прежде всего способ добавить к просмотру спортивных событий немного азарта, а выигрыш – элемент удачи, а не возможность заработать. Именно за такое восприятие беттинга выступают легальные операторы азартных игр.

Миф 5. На ставках легко заработать, используя чужие прогнозы и "беспроигрышные" стратегии

С ростом количества болельщиков, для которых беттинг является видом развлечения, увеличилось и количество "экспертов", которые стремятся заработать на продаже своих знаний в этой сфере. На самом деле лишь единицы из них играют "в плюс" и имеют опыт регулярных выигрышей. Поэтому будьте осторожны и не слушайте мошенников.

Беспроигрышные стратегии ставок существуют лишь в качестве математической модели, в которой вероятность наступления определенных событий выше или ниже. И не больше!

Только при понимании, что ставки – это один из способов развлечения, цель которого получить удовольствие от игры, испытать фортуну, и ни в коем случае не способ заработать деньги.

Где же проверить легальность оператора?

Информация о наличии у предприятия права на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр размещена на официальном сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по ссылке.